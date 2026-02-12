Abruzzo alla BIT: turismo esperienziale e Costa dei Trabocchi

MILANO – La terza giornata della BIT di Milano ha confermato il ruolo centrale dell’Abruzzo nel panorama turistico nazionale. Allo stand regionale, la Camera di Commercio Chieti Pescara ha presentato due progetti strategici che stanno ridefinendo l’offerta turistica: il marchio Costa dei Trabocchi e il programma dedicato al turismo enogastronomico, lento ed esperienziale.

Il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le Camere di Commercio, definendola un legame solido e sostanziale. “La Camera di Commercio Chieti Pescara – ha dichiarato – ha acceso i riflettori su due elementi che trainano la nostra offerta turistica. Per grandi progetti servono grandi professionalità, e loro le garantiscono”.

Il progetto Costa dei Trabocchi punta a elevare la qualità dell’offerta territoriale, valorizzando autenticità, sostenibilità e identità locale. Lido Legnini ha spiegato come il percorso coinvolgerà migliaia di aziende dell’agroalimentare tipico, dell’artigianato e dei servizi turistici. L’obiettivo è innalzare gli standard qualitativi della destinazione, chiedendo agli operatori di mettersi in gioco per cogliere un’opportunità unica di crescita e promozione.

Grande attenzione anche al turismo enogastronomico ed esperienziale, settore in cui l’Abruzzo può contare su un patrimonio naturale e culturale di altissimo livello. Tosca Chersich ha evidenziato come la regione sia in grado di affascinare i visitatori grazie a un mix unico di natura autentica, tradizioni millenarie e produzioni enogastronomiche eccellenti. Per crescere, ha sottolineato, servono qualità, collaborazione pubblico‑privato e professionalizzazione degli operatori.

La presenza alla BIT conferma dunque la volontà dell’Abruzzo di posizionarsi come destinazione innovativa, sostenibile e competitiva, capace di attrarre nuovi flussi turistici attraverso progetti concreti e una visione condivisa di sviluppo territoriale.