Funambolika 2019: quando, programma, biglietti

Dal 22 giugno al 5 luglio torna il Festival internazionale del nuovo circo per trasportare il pubblico tra sogno e novità. In primo piano il Gran Galà du Cirque e un nuovissimo show sotto il tendone

PESCARA – È con lo storico slogan “quello che i vostri occhi non hanno mai visto” che Funambolika annuncia il suo tredicesimo ritorno, dal 22 giugno al 5 luglio a Pescara (all’aperto al teatro D’Annunzio e sotto il nuovo tendone a due passi dalla ruota panoramica).

“É un’edizione di novità in esclusiva per noi – dichiara Raffaele De Ritis, fondatore e direttore artistico del Festival internazionale del nuovo circo -. Spettacoli diversi tra loro e adatti ad ogni tipo di pubblico. Si va dalla comicità, alle acrobazie mozzafiato, al circo che incontra la danza e la musica dal vivo”.

Realizzato nell’ambito del PeFest e promossa dall’EMP, Ente manifestazioni pescaresi, “Funambolika é un appuntamento con l’eccellenza di questa nobile arte, unico nel panorama italiano e internazionale, per innovazione e prestigio delle proposte, in grado di attirare sia il pubblico generalista che gli operatori del settore” aggiunge il presidente EMP Angelo Valori.

“In tredici edizioni – prosegue De Ritis, uno dei massimi autori e registi circensi al mondo – abbiamo avuto il piacere di ospitare a Pescara oltre duecentocinquanta artisti da trenta Paesi differenti, acrobati che si sono poi esibiti a Broadway e al Cirque du Soleil, ma anche vedettes dei migliori palcoscenici in assoluto”.

PROGRAMMA FUNAMBOLIKA: NOVITÁ

La sorpresa 2019 è la compagnia ungherese Recirquel Contemporary Circus a Pescara con un’esclusiva nazionale: My Land, (martedì 2 luglio alle 21.15 al teatro D’Annunzio). Questo spettacolo é stato commissionato e prodotto dal Palazzo delle Arti di Budapest, la più prestigiosa e innovativa istituzione culturale ungherese, e nello scorso Festival di Edimburgo é risultato primo di quattrocento spettacoli nella Best Critic’s Choice, la severa classifica dei critici teatrali britannici. È davvero un appuntamento imperdibile.



I prodigiosi acrobati di Recirquel si esibiranno su moderne coreografie, in uno spazio mitico senza tempo. My Land è ispirato all’eterno rinnovarsi della terra e esplora le radici più profonde dell’umanità. Unisce teatro, danza e circo contemporaneo. La colonna sonora evoca le musiche delle tribù nomadi moldave, ucraine e tatare, rielaborate da Miklós Both, uno dei più celebri musicisti contemporanei ungheresi. A seguire, dopo lo spettacolo, spazio ad una novità 2019: il Funambolika Talk: un’occasione unica per incontrare e dialogare con gli artisti e con il regista di My Land, Bence Vàgi, l’enfant prodige del circo europeo, acclamato da New York a Monaco, e col produttore Kristian Kristof, coreografo di Tim Burton per il recente film Dumbo.

Ma Funambolika inizia già il 22 giugno sotto un nuovissimo tendone (appuntamento nel piazzale dell’ex-Cofa, lungomare Colombo) con Born To Be Circus (repliche fino al 1 Luglio) una scatenata festa di musicisti e acrobati del Circo Zoe, una comunità di artisti (italiani, francesi, portoghesi) che, partita con spettacoli all’aperto come Naufragata (trionfo nell’edizione del 2016 di Funambolika), ha finalmente realizzato un suo grande tendone. La nuova creazione vede in scena ben dodici fuoriclasse di grandi scuole e solisti del Cirque du Soleil, pronti per salti mozzafiato, musica dal vivo, luci e un pizzico di nostalgia.

IL GRAN GALÁ DU CIRQUE

Ciliegina sulla torta resta il Gran Galà du Cirque, invenzione pescarese apprezzata ai quattro angoli del pianeta. Quest’anno lo show racchiude Guinness dei Primati, stelle del Circo di Mosca e campioni dei talent show mondiali: venerdì 5 Luglio, al teatro D’Annunzio, lungomare Colombo 122, ore 21.15. Sarà una serata irripetibile, in grado di riunire “la più grande platea italiana di Circo” (fonte: Le Cirque dans L’Univers – Francia). Un pubblico di tutte le età si dà appuntamento a Pescara per ammirare i nuovi numeri dei migliori acrobati internazionali, pronti a spingere all’estrema meraviglia, i limiti del corpo umano, a terra e in aria, unendo comicità, acrobazie, suspence, raffinate coreografie.

Gli ospiti del Galà 2019, saranno guidati dall’eccellente tocco comico di Elastic, in arrivo dal Belgio, star televisiva e special guest dello storico cabaret parigino, il Crazy Horse, nonché già selezionato per il Festival di MonteCarlo 2020. In scaletta: la giocoliera Francoise Rochais (Francia), ben quattro volte nel Guinness dei Primati; i White Gothic (Ucraina) e i loro muscoli d’acciaio; i Togni bros (Italia/UK) trionfatori al Britain Got Talent, formidabili con i loro salti in aria; il duo Michael and Yulia (Italia/Ucraina) uniti in una romantica danza acrobatica. E – a ben sette metri d’altezza – Olga Golubeva (Russia) con un’inedita idea aerea unica al mondo e il Duo The Same (Alexey Ishmaev e Pavel Mayer, Russia) in una modernissima coreografia mozzafiato nata pochi mesi fa a Parigi. Il Gran Galà du Cirque nasce da un’idea del direttore artistico Raffaele De Ritis e Alessandro Serena, docente di Storia del Circo all’Università di Milano.

Funambolika – definito dal Venerdì di Repubblica come “la kermesse circense che fa scuola al mondo” – si inserisce nel solco di una tradizione, rinnovando, tuttavia, ogni anno, la volontà di proseguire il percorso artistico in maniera inedita. Una scelta che ben si sposa con la filosofia dell’Ente Manifestazioni Pescaresi e del PeFest, festival multidisciplinare che unisce in un unico cartellone il circo, il Pescara Jazz (con la nuova sezione Pescara Jazz&Songs) e il teatro.

PREZZI BIGLIETTI E INFORMAZIONI UTILI

I prezzi di Funambolika restano molto popolari, a partire da 10 euro per ciascuna proposta, con vari tipi di offerta.

Born to be circus (22 giugno/1 luglio): Adulti 15 euro, bambini fino a 12 anni 5 euro. Offerta inaugurale adulti: dal 22 al 24 Giugno, 10 euro.

My Land (2 luglio): Adulti 20, 15, 10 euro (poltronissime, poltrone e gradinate). Bambini fino ai 12 anni, 5 euro in ogni settore.

Gran Galà du Cirque (5 luglio): 25, 20, 10 euro. Bambini fino a 12 anni 10, 7 e 5 euro.

È previsto un carnet per i due spettacoli al teatro D’Annunzio, con prezzi dai 10 euro per i bambini ai 35 euro per il primo settore adulti.

I biglietti sono già disponibili sul circuito CiaoTickets, online e nei punti vendita convenzionati. Saranno acquistabili al botteghino il giorno dello spettacolo (salvo sold-out) o in prevendita nelle biglietterie del teatro D’Annunzio a partire dal 3 giugno (orari 10-13 e 17-19.30). Si troveranno anche nell’Info-point di piazza Salotto e all’aeroporto.

Per info: 085/4540969 oppure 393/9055578. Per maggiori dettagli: www.funambolika.com e www.pefest.it