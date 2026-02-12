Abruzzo alla BIT: focus su benessere e borghi autentici

MILANO – Terzo e ultimo giorno alla BIT di Milano, dove l’Abruzzo ha messo al centro due progetti strategici che raccontano un territorio in evoluzione. Nell’area eventi dello stand regionale sono stati presentati “Abruzzo Benessere” e “Un’altra idea di stare”, iniziative che puntano a un turismo sostenibile, identitario e orientato alla qualità della vita.

Il progetto Abruzzo Benessere, nato dopo l’approvazione della legge “Abruzzo Regione del Benessere” del 2020, mira a trasformare la regione in un modello nazionale di qualità ambientale, culturale, alimentare e salutare. L’ex assessore al Turismo Massimo Desiati ha illustrato lo stato di avanzamento del programma, oggi in fase di indagine presso strutture ricettive e ristorative. Tra i requisiti richiesti: rimozione delle barriere architettoniche, manutenzione periodica degli impianti, efficientamento energetico, riduzione dei consumi, menù con prodotti tipici e biologici, tecniche di cottura salutari. Un percorso che punta alla certificazione delle strutture che rispetteranno gli standard previsti.

Il secondo appuntamento ha acceso i riflettori sui borghi autentici, grazie al progetto nazionale “Un’altra idea di stare”, promosso dall’associazione Borghi Autentici d’Italia. L’obiettivo è valorizzare il fattore umano e la capacità delle comunità locali di accogliere e trattenere residenti e visitatori, superando la logica del “borgo cartolina”. In Abruzzo i comuni coinvolti sono Sante Marie, Scontrone e Fara San Martino, i cui sindaci hanno raccontato esperienze e iniziative dedicate alla “capacità di comunità”, elemento chiave per contrastare lo spopolamento e costruire un turismo autentico e sostenibile.

La partecipazione alla BIT 2026 conferma la volontà dell’Abruzzo di proporsi come regione innovativa, attenta al benessere e alla valorizzazione dei territori, con progetti che uniscono qualità, sostenibilità e identità locale.