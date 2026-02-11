Living Gran Sasso alla BIT Milano: nuova strategia per i borghi abruzzesi

MILANO – Living Gran Sasso approda alla BIT di Milano 2026, presentando la nuova strategia di valorizzazione dei 22 borghi dell’Appennino abruzzese coinvolti nel progetto “Unico Gran Sasso Living”, con Crognaleto Comune capofila. Allo stand della Regione Abruzzo, istituzioni locali e nazionali, tra cui il Commissario al Sisma 2016 Guido Castelli, hanno illustrato la visione di sviluppo turistico sostenibile che punta su natura, cultura, tradizioni e qualità dell’accoglienza.

Castelli ha evidenziato come il progetto, finanziato con 3,24 milioni del CIS Sisma e integrato da Next Appennino, rappresenti un modello di rilancio per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità economiche. Il sindaco di Crognaleto, Orlando Persia, ha sottolineato il valore dei borghi del Gran Sasso come destinazioni autentiche, ideali per un turismo lento e di qualità.

Durante l’evento sono stati ricordati alcuni interventi già realizzati: aree camper a Crognaleto, Capitignano e Fano Adriano, riqualificazione dell’area pic-nic di Cortino, flotta e-bike a Montereale, rifunzionalizzazione del Rifugio delle Guide a Pietracamela, terrazza panoramica a Castel Castagna, nuovo parco giochi a Campli e il Museo del Fungo a Rocca Santa Maria. Presentato anche il marchio turistico “Borghi del Gran Sasso”.