Continuità territoriale: passi avanti per l’Aeroporto d’Abruzzo

PESCARA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, la delega a convocare e presiedere la Conferenza dei Servizi incaricata di definire gli Oneri di Servizio Pubblico (OSP) per i collegamenti aerei verso alcuni scali nazionali. Si tratta di un passaggio decisivo per garantire la continuità territoriale della regione, soprattutto dopo la riduzione dei voli da e per Milano Linate.

La Conferenza avrà il compito di individuare le rotte da sostenere economicamente per assicurare collegamenti essenziali che il mercato, da solo, non riesce più a mantenere. Il dossier elaborato dalla Regione Abruzzo ha ottenuto il via libera sia dalla Commissione Europea sia dal Ministero dei Trasporti, confermando la validità della proposta.

Le risorse necessarie per attivare gli Oneri di Servizio Pubblico sono già previste nel Bilancio triennale dello Stato, permettendo così di procedere alla pubblicazione della gara per selezionare il vettore incaricato di operare i voli. L’obiettivo è completare l’intero iter amministrativo in tempo per avviare i collegamenti nell’autunno 2026.