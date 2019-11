Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (8-10 novembre)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano gli appuntamenti gastronomici e quelli dedicati alla Festa di San Martino

Al centro degli appuntamenti del secondo fine settimana di novembre in Abruzzo ci sono gli appuntamenti enogastronomici, senza nulla togliere però a mostre escursioni, disco e cinema. Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i principali eventi in sezioni tematiche.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – A Pescara, lungo la Strada Parco, l’International Street Food; a Catignano quattordicesima edizione di Novello al Castello. Quattordicesima edizione anche per Castagne e vino sulla Strada Provinciale per San Silvestro. Festa del vino anche a San Valentino in Abruzzo Citeriore, dove si svolgerà Cantine aperte a Castrum Petrae. Domenica a Congiunti tradizionale Fiera di San Martino, con piatti della tradizione, musica e divertimento.

Borgo Rurale, in programma a Treglio. A Miglianico undicesima edizione con Novello e castagne; Cantine aperte a San Martino; festa del vin brulè a San Leonardo. Festa d’autunno e dei bambini a Bucchianicocon mercatini, musica, piatti della tradizione contadina, castagnata, vin brulé e gonfiabili.

Prosegue a Bellante la Sagra della Polenta mentre a Nereto torna il tradizionale appuntamento con la Festa di San Martino, con degutazioni, castagne, vino novello e musica live. A Poggio Umbricchio seconda parte della quarta edizione di Tuber Magnatum Est, la festa dedicata al tartufo bianco. Alla tenuta Cerulli Spinozzi si svolgerà Cantine aperte a San Martino. Festa di San Martino a Cologna Paese, a Fontanelle di Atri e a Torricella Sicura.

Terza edizione di Deguscanno. Festa della cococcia a Capistrello e prima edizione a Rocca di Mezzo di Urbi & Torbi. Quattordicesima edizione di Fornacelle acCese: una occasione per far scoprire e riscoprire sapori e gesti che tornano dalla tradizione per sorprendere i sensi con semplicità.

FIERE – A Pescara Fla Festival e Fiera del disco. Presso lo spazio espositivo della Camera di Commercio di Chieti seconda edizione di Love Story, la fiera dedicata ai futuri sposi.

CONCERTI – Al Teatro comunale di Sulmona concerto di beneficenza degli Off New Trolls, formazione guidata dai membri fondatori Gianni Belleno e Nico Di Palo: il ricavato sarà devoluto Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata. La grande musica dei Pink Floyd arriva al teatro dei Marsi di Avezzano grazie ai Paintbox.

MOSTRE – Gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo, invece, ospiteranno la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. Suggestiva è l’escursione al tramonto da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

DISCO – La lunga stagione invernale è ormai al top ovunque. Si balla latino, commerciale, swing. Per la movida pescarese si rimanda alla sezione dedicata.