FLA – Festival di Libri e Altrecose 2019: programma

A Pescara dal 7 al 10 novembre, tra gli ospiti: Sandro Veronesi, Rosella Postorino, Marco Damilano, Vito Mancuso, Enrica Bonaccorti, Andrea Scanzi, Marianna Aprile, Gipi, Lo Stato Sociale e Malika Ayane

PESCARA – I libri più amati e popolari e gli scrittori del momento. L’approfondimento giornalistico e i temi di più stretta attualità. E poi musica, teatro, fumetti, reading, arte e fotografia che si mescolano e si contaminano tra le strade del centro città e nei luoghi storici del “FLA – Festival di Libri e Altrecose”. La rassegna culturale, organizzata come ogni anno da Mente Locale di Vincenzo D’Aquino con la direzione artistica di Luca Sofri e la collaborazione di diversi partner nazionali e sponsor locali, torna da giovedì 7 a domenica 10 novembre per portare a Pescara ospiti di primo piano del panorama letterario contemporaneo, eventi artistici e culturali, mostre e intrattenimento per adulti, ragazzi e bambini.

Sono oltre 170 gli appuntamenti in cartellone, quasi tutti a ingresso gratuito grazie al prezioso sostegno del main sponsor Deco, da sei anni compagno di avventure del FLA, e grazie al contributo del Comune di Pescara. Importante anche il supporto degli altri motori dell’organizzazione (Amazon Audible, Coca Cola Italia, Casal Thaulero e Metamer) e le collaborazioni nazionali con Il Post, la Scuola Holden fondata da Alessandro Baricco e Rai Radio 3.

OSPITI

Nel ricco parterre dell’edizione 2019 del FLA troviamo ospiti come il Premio Strega Sandro Veronesi, uno degli scrittori più letti e apprezzati in Italia, che presenta il suo nuovo libro “Colibrì” appena pubblicato per “La nave di Teseo” e lo storico veejay di MTV e conduttore televisivo Andrea Pezzi, oggi imprenditore digitale (giovedì 7 novembre); il teologo Vito Mancuso con il suo ultimo volume “La forza di essere migliori” uscito con Garzanti, il giornalista e commentatore sportivo Fabio Caressa e l’ex ministro ed ex presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni (venerdì 8 novembre). In arrivo a Pescara anche il gruppo musicale Lo Stato Sociale con il suo terzo romanzo “Sesso, droga e lavorare”, il direttore dell’Espresso Marco Damilano, il fumettista Gipi e la cantante e giudice di X-Factor 2019 Malika Ayane (sabato 9 novembre); la vincitrice del Premio Campiello 2018 Rosella Postorino con il suo primo libro per ragazzi “Tutti giù per aria”, edizioni Salani, e uno dei più noti e apprezzati esponenti della stand up comedy in Italia, Saverio Raimondo (domenica 10 novembre).

Ma il lungo elenco degli ospiti del FLA non si esaurisce qui. Nei quattro giorni della manifestazione interverranno, tra gli altri, Marcello Fois, Stefano Catone, Lucrezia Guidone e Franco Arminio (giovedì 7); Filippo Rossi, Chiara Valerio, Piero Trellini e Paolo Nori (venerdì 8); Pierluigi Battista, Enrica Bonaccorti, Vera Gheno, Pietro Biancardi, Elena Loewenthal, Roberto Battiston (sabato 9); Fabio Geda, Roberta Scorranese, Marianna Aprile, Matteo Caccia e Viola Ardone (domenica 10).

La rinnovata collaborazione tra il FLA e l’Ente Manifestazioni Pescaresi si concretizza venerdì 8 novembre al Teatro Massimo nel tributo a Francesco Guccini tra parole e musica, quelle di Paolo Talanca e del Contemporary Vocal Ensemble diretto dal maestro Angelo Valori, dopo il grande successo del 2018 con la serata-evento “Mogol racconta Battisti”. Un altro omaggio ad un grande della musica italiana, Ivan Graziani, è in programma sabato 9, nella stessa location, con lo spettacolo di Andrea Scanzi e Filippo Graziani.

Il “Fla – Festival di Libri e Altrecose” si snoda in 10 sezioni, ognuna con il suo curatore. Superano gli 80 gli autori abruzzesi selezionati per presentare al pubblico le loro opere nell’ambito della sezione “Abruzzo L.O.C.” (Letteratura di Origine Controllata), in rappresentanza di circa 50 case editrici. Ci sono poi le sezioni “Prisma Italiano” a cura di Massimiliano Panarari, “A ruote spiegate” a cura di Alessandro Ricci, “Playlist” a cura di Fabio Ciminiera, “Rainbow” a cura di Abruzzo Pride, “Olis” a cura di Michele Meomartino, “Un uomo in più” a cura di Mark Karaci e Niccolò Maria Santi. Una sezione speciale “Kids” abbraccia iniziative e laboratori per i più piccoli ed è a cura del Museo delle Genti d’Abruzzo, mentre la sezione “Fumetto” è portata avanti dalla Scuola Internazionale di Comics di Pescara e comprende incontri e iniziative con i fumettisti più accreditati, come Gipi e Roberto Recchioni. Infine nell’ambito della sezione Satyricom, curata dall’Arci, saranno organizzate iniziative nei circoli della città.

Tre sono le mostre che si inaugureranno nei giorni del FLA: quella di Sebastiano De Laurentiis e Luigi D’Alimonte nei locali della Casa Natale di Gabriele d’Annunzio, la personale di Pino Procopio al Museo delle Genti d’Abruzzo e quella dedicata a Nanni Balestrini allo Spazio Matta frutto della collaborazione tra il festival, l’Associazione Culturale Grand Hotel e Artisti per il Matta.

LE NOVITÀ

Nato nel 2003 e giunto alla sua 17ma edizione, il “FLA – Festival di Libri e Altrecose” è cresciuto anno dopo anno fino a diventare uno degli eventi più importanti del Centro Italia (nel 2018 ha toccato quota 30.000 spettatori), anche grazie all’ingresso come direttore artistico nel 2012 di Luca Sofri, fondatore del quotidiano online Il Post.

Gli appuntamenti quest’anno si concentrano in diversi luoghi della città. Non solo nel centro storico, tra la casa natale di Gabriele d’Annunzio e quella di Ennio Flaiano, all’Auditorium Petruzzi, al Circolo Aternino, al Caffè Letterario e al Museo delle Genti d’Abruzzo. Altre iniziative e presentazioni animeranno diversi spazi culturali come lo Spazio Matta, il Teatro Massimo e il mercato coperto di piazza Muzii. E, novità del 2019, un’iniziativa speciale coinvolgerà anche i commercianti del centro città con un’estemporanea di pittura denominata “Libri su Tela” che si terrà sabato 9 lungo le vie dello shopping. Quest’ultima iniziativa, che vedrà la partecipazione di decine di pittori, dei lettori volontari della Rete del Libro “PescaraLegge”, dei musicisti del Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara e della Compagnia Nazionale di Danza Storica Abruzzo, è stata organizzata dal FLA con il patrocinio dell’Assessorato al Commercio del Comune di Pescara e la collaborazione di Confesercenti, Confcommercio, Endas Abruzzo e Best Ideas Formazione.

Un’altra novità dell’edizione 2019 è la collaborazione con l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara che condurrà, per conto del FLA, uno studio finalizzato alla valutazione della soddisfazione dei partecipanti all’evento, nonché delle potenzialità del festival per la promozione del territorio abruzzese.

Con l’edizione 2019 il FLA condivide l’impegno all’ecosostenibilità che da sempre contraddistingue l’attività del main sponsor Deco. Insieme, FLA e Deco, hanno aderito all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, facendo propri gli obiettivi delle Nazioni Unite per tracciare la strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni. Con l’obiettivo di diffondere l’importanza della lettura in chiave sostenibile, valorizzando la pratica del riuso e lo scambio gratuito dei libri, è stato rinnovato il progetto della libreria di strada “Deco Street Library”. La street library 100% green, grazie a Deco, sarà presente nei luoghi del festival per permettere a chiunque di lasciare i propri libri e prenderne in prestito altri. Infine, sempre in chiave sostenibilità, saranno a disposizione del pubblico del FLA 6 risciò firmati Metamer, che stazioneranno in piazza Sacro Cuore e condurranno gli spettatori che vorranno usufruirne da un luogo all’altro del festival.

LE INIZIATIVE SPECIALI

Torna anche in questa edizione un format consolidato, quello dei 3 interessanti corsi di formazione proposti dalla Scuola Holden, fondata da Alessandro Baricco, dedicati a tutti gli appassionati di scrittura e relativi alla voce, all’autofiction e al conflitto. In calendario il workshop a cura del Post con Francesco Costa e Luca Misculin sul “Podcast spiegato bene e come farne uno” e quello con Paola De Simone su “Fare radio”.

Non mancheranno gli aperitivi letterari, tutti i giorni dalle 19.00 al Caffè Letterario con musica dal vivo, e il Full Pass, che consente di evitare le code negli appuntamenti più affollati e la possibilità di sedersi nelle prime file degli eventi principali.

Tutti gli autori del FLA saranno presenti al party in programma sabato 9 novembre al Museo Cascella. Su prenotazione si potranno gustare le specialità degli chef in compagnia degli ospiti del festival, il ricavato della serata servirà a finanziare le iniziative culturali del FLA e della Fondazione Genti d’Abruzzo.

Infine si chiama “Pescara in estrema sintesi” il nuovo progetto degli Arago designer pensato apposta per il festival, un modo per riflettere sul genius loci e sulle sue ricombinazioni e per avviare una discussione sulla percezione dell’identità dei luoghi di appartenenza.

LA CONFERENZA STAMPA

L’edizione 2019 del ““FLA – Festival di Libri e Altrecose” è stata presentata stamattina al Caffè Letterario di Pescara dal direttore del FLA Vincenzo D’Aquino, dal sindaco del Comune di Pescara Carlo Masci, dall’assessore alla Cultura del Comune di Pescara Mariarita Paoni Saccone, dall’assessore agli Eventi e Manifestazioni del Comune di Pescara Alfredo Cremonese e da Valentina Di Zio di Deco Spa, main sponsor del festival.

Il sindaco Masci ha posto l’accento sulla “sinergia costruttiva tra pubblico e privato che lega Pescara alle iniziative culturali e turistiche e alle effervescenze del territorio”, sottolineando come “questo percorso virtuoso che la nostra amministrazione intende ampliare, farà sicuramente crescere culturalmente la città”, mentre l’assessore alla Cultura Paoni Saccone ha rimarcato “l’importanza per il territorio di un festival che, nel 2018, ha portato a Pescara oltre 30mila presenze distribuite in oltre 150 incontri”.

“Quest’anno – ha poi sottolineato l’assessore al Commercio Alfredo Cremonese – per la prima volta portiamo il FLA nelle vie dello shopping del centro città, grazie all’iniziativa “Libri su Tela” che ho voluto realizzare in collaborazione con le associazioni di categoria dei commercianti e che contribuirà a portare arte, cultura e divertimento anche nelle strade del centro cittadino”.

I VOLONTARI

Un ringraziamento speciale, come nelle edizioni precedenti, va alla squadra di ragazzi e ragazze che collaborano volontariamente e gratuitamente al festival. I volontari, un centinaio anche nel 2019, sono le vere colonne portanti del FLA.

PROGRAMMA COMPLETO FLA 2019

giovedì 7 novembre

16:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Roberto Alfatti Appetiti

ABRUZZESI PER SEMPRE

Abruzzo L.O.C.

16:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) David Ferrante

L’AMMIDIA

Abruzzo L.O.C.

16:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito)

Maria Elisabetta Giudici

IL RE DI CARTA

Abruzzo L.O.C.

16:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Roberta Maiolini

L’AMORE SOSPESO

Abruzzo L.O.C.

16:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Patrizia Tocci

CARBONCINI: SGUARDI E PAROLE

Abruzzo L.O.C.

16:30

Museo delle Genti

(10 euro)

INSOLITI RITRATTI INSORTI

Kids

17:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Riccarda Bianco

IL NEMICO INVISIBILE

Abruzzo L.O.C.

17:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Liliana Biondi

IGNAZIO SILONE,TRE RACCONTI SULL’EMIGRAZIONE

Abruzzo L.O.C.

17:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Andrea Giampietro

UN GETTONE DI MEMORIA. 23 VOCI PER OTTAVIANO GIANNANGELI

Abruzzo L.O.C.

17:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Roberto Marchione

LA STORIA DI ATRI DURANTE IL DUCATO ACQUAVIVA

Abruzzo L.O.C.

17:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Roberto Monasterio

Omerita Ranalli

ABRUZZO IN FESTA

Abruzzo L.O.C.

17:30

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Marcello Fois

PIETRO E PAOLO

Eventi speciali

18:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Valeria Di Felice

IL BATTENTE DELLA FELICITÀ

Abruzzo L.O.C.

18:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Valeria Masciantonio

DONNE DI GESSO

Abruzzo L.O.C.

18:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Antonio Del Giudice

I RACCONTI DEL POPOLO

Abruzzo L.O.C.

18:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Jasmine Di Benedetto

DIETRO LE SBARRE. ANTROPOLOGIA DEL MONDO DI DENTRO.

Olis

18:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Francesco Galiffa

IL RAGAZZO CHE PARLAVA CON GLI UCCELLI.

Olis

19:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Giuliano Capecelatro

UNA DOMENICA D’APRILE

Abruzzo L.O.C.

19:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Tinta

UNA DONNA FUORI PRODUZIONE

Abruzzo L.O.C.

19:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Giada Trebeschi

L’AMANTE DEL DIAVOLO

Abruzzo L.O.C.

19:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Franco De Merolis

D’ANNUNZIO E LA FRANCIA

Abruzzo L.O.C.

19:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Sandro Veronesi

IL COLIBRÌ

Eventi speciali

19:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Andrea Pezzi

IO SONO

Eventi speciali

19:30

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Stefano Catone

CAMMINARE. LUNGO I CONFINI E OLTRE

Eventi speciali

20:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Massimo Priviero

AMORE E RABBIA

Eventi speciali

20:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Luca Mancini, Doretta Di Domizio, Francesca Santeusanio

UN’AVVENTURA IN ABRUZZO – GUIDA ILLUSTRATA PER VIAGGIATORI CORAGGIOSI

Abruzzo L.O.C.

21:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Franco Arminio

L’INFINITO SENZA FARCI CASO

Eventi speciali

21:00

Spazio Matta

(8 euro) Lucrezia Guidone

LUCREZIA GUIDONE LEGGE L’ARMINUTA

Altrecose

21:30

Babilonia Circolo Arci

(Ingresso con tessera) ArciArchiterror

Massimo Diansi Stefania Vasta

THE DARK SIDE OF ARCHITECTURE

Satyricom

21:30

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Antonello Tolve

ME, MISELF AND I

Senza sezione

21:30

Circolo ARCI Scumm

(10 euro) Max Collini

MAX COLLINI LEGGE L’INDIE

Satyricom

venerdì 8 novembre

12:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Roberto Maroni

IL RITO AMBROSIANO

Eventi speciali

15:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Fabrizio Cordoano

L’ ULTIMO ZILATH

Abruzzo L.O.C.

15:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Salvatore D’Ascenzo

ALESSANDRA E IL MANTELLINO ACERBO. ALLA RICERCA DELLA PISCINA PERDUTA

Abruzzo L.O.C.

15:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Giulio Antonio Gualtieri

LEZIONE DI SCENEGGIATURA

Fumetto

16:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Natalia Anzalone

FILO A GRANI

Abruzzo L.O.C.

16:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Alessandra Bucci

METAMORFOSI INVERSE

Abruzzo L.O.C.

16:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Massimo Centorame

BIANCO PERLA

Abruzzo L.O.C.

16:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Sonia Marziani

HO FATTO A PUGNI CON MR HODGKIN

Abruzzo L.O.C.

16:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(20 euro) Cristiano Cavina

L’AUTOFICTION

la Scuola Holden a Pescara

16:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Chiara Valerio

IL CUORE NON SI VEDE

Eventi speciali

16:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Maristella Lippolis

NON CI SALVERANNO I MELOGRANI

Abruzzo L.O.C.

16:30

Museo delle Genti

(10 euro)

A CHE PENSI?

Kids

17:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Daniela Quieti

CRONACHE DI LETTERATURA INGLESE: DALL’ANGELO RIBELLE A FRANKENSTEIN

Abruzzo L.O.C.

17:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Rick DuFer

SPINOZA E POPCORN

Senza sezione

17:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Sergio Algozzino

NELLIE BLY

Fumetto

17:00

Spazio Matta

(Evento Gratuito) Fabio Caressa

SONO TUTTE FINALI, LA VITA È UNA PARTITA CHE TUTTI POSSONO VINCERE

Un uomo in più

18:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Giacomo Cardaci

ZUCCHERO E CATRAME

Rainbow

18:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Giovanni Cirillo

ANTONIO D’ANNUNZIO – STORIA DI UNA SEPOLTURA PRIVILEGIATA “LA CROCE ANDRÀTE E N’ARSCITE”

Abruzzo L.O.C.

18:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Dante Marianacci

LA GIOCONDA DEI POETI

Abruzzo L.O.C.

18:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Filippo Rossi

DALLA PARTE DI JEKYLL

Eventi speciali

18:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Piero Trellini

LA PARTITA

Un uomo in più

18:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Simona Binni

LA MEMORIA DELLE TARTARUGHE MARINE

Fumetto

18:30

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Chiara Strozzieri

FILIPPO DE PISIS. DIARIO 1931-32

Olis

18:30

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Anna De Antoni

UN ALTRO GIORNO ANCORA… CON TE

Olis

19:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Vittorina Castellano

LA FAVOLA CHE NON C’È

Abruzzo L.O.C.

19:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Marco Posata

E DA UNA LACRIMA…LA FELICITÀ

Abruzzo L.O.C.

19:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Lucio Fumo

Marco Patricelli

RAPSODIA IN BLU NOTE: LA STORIA DI PESCARA JAZZ TESTI A CURA DI MARCO PATRICELLI

Playlist

19:00

Circolo ARCI Futuro Imperfetto

(Evento Gratuito) Socialisti Gaudenti

NON PIÙ NEMICI, NON PIÙ FRONTIERE, SOLO AI FESTINI BIONDE O STRANIERE

Satyricom

19:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Vito Mancuso

LA FORZA DI ESSERE MIGLIORI

Eventi speciali

19:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Gianfranco Bruno, Luca Trabucco, Stian Grøgaard

SUL SENTIERO LUNGO L’ABISSO. LETTURE DI EDVARD MUNCH: STORIA DELL’ARTE E PSICOANALISI

Abruzzo L.O.C.

19:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Federico Meda

IL MURO DI BERLINO: ISTRUZIONI PER L’USO

A ruote spiegate

20:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Gianfranco Continenza

IL CHITARRISTA JAZZ/FUSION E L’IMPROVVISAZIONE MODALE CREATIVA VOL.1

Abruzzo L.O.C.

20:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Dimitri Ruggeri

KROKODIL

Abruzzo L.O.C.

20:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Giuseppina Colicci

Serena Facci

ROSA DI MAGGIO

Playlist

21:00

Cinema Teatro Massimo

(10 euro)

TRA LA VIA EMILIA E IL WEST

Altrecose

21:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Paolo Nori

I RUSSI SONO MATTI

Altrecose

22:00

Circolo ARCI Futuro Imperfetto

(Evento Gratuito) Chiamarsi Bomber

UNA PAGINA DI BIRRETTE, CALCIO E BOBO VIERI

Satyricom

22:00

Babilonia Circolo Arci

(Ingresso con tessera Arci)

GNUT – L’ORSO ‘NNAMMURATO

Fla Off

sabato 9 novembre

09:30

Sala Favetta – Museo delle Genti

(25 euro) Francesco Costa

Luca Misculin

IL PODCAST SPIEGATO BENE E COME FARNE UNO

Altrecose

10:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Antonio Farchione

MONTESILVANO

Abruzzo L.O.C.

10:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Orlando Ionata

LE LACRIME DEL SILENZIO

Abruzzo L.O.C.

11:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Roberta Andres

IL SAPORE DEL VINO E ALTRI RACCONTI

Abruzzo L.O.C.

11:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Marco Fleming

72 PIASTRELLE, 54 PASSI

Abruzzo L.O.C.

11:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Francesca Lupone

UN VIAGGIO NEL DESTINO

Abruzzo L.O.C.

11:00

Caffè Letterario

(Evento Gratuito)

RASSEGNA STAMPA IL POST

Altrecose

12:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Alberto Marino

OPERAZIONE FRITZ, IL DELITTO MORO E IL RIMORSO DI UNA DEMOCRAZIA INCOMPIUTA

Abruzzo L.O.C.

12:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Donato Prencipe

IL COMMISSARIO SANTI. UNA LETTERA MOLTO SPECIALE

Abruzzo L.O.C.

12:00

Cinema Teatro Massimo

(Evento Gratuito) Roberto Battiston

FARE SPAZIO

Eventi speciali

15:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Grazia Di Lisio

QUASI SOTTILI LAMPI

Abruzzo L.O.C.

15:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Fabio Marini

LO ZERO CONTA

Abruzzo L.O.C.

16:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Tonino Di Toro

LETTERE D’AMORE DAL CARCERE

Abruzzo L.O.C.

16:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Rita La Rovere

RACCONTAMI L’ABRUZZO

Abruzzo L.O.C.

16:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Fabrice Olivier Dubosc

LESSICO DELLA CRISI E DEL POSSIBILE

Abruzzo L.O.C.

16:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Federica Vicino

PROTOCOLLO J

Abruzzo L.O.C.

16:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(20 euro) Enrico Gentina

LA VOCE

la Scuola Holden a Pescara

16:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Fabrizio Pluc Di Nicola

Stefano Antonucci

DIZIONARIO DEI FILM BRUTTI A FUMETTI 2

Fumetto

16:30

Museo delle Genti

(10 euro)

PERFETTI MALFATTI

Kids

16:30

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Giovanni Legnini

Daniele Piccione

I POTERI PUBBLICI NELL’ETÀ DEL DISINCANTO

Eventi speciali

17:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Andrea Del Castello

MITI E DELITTI

Abruzzo L.O.C.

17:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Massimo Galante

UNA GRANDE AVVENTURA NELLE SELVAGGE MONTAGNE D’ABRUZZO

Abruzzo L.O.C.

17:00

Museo delle Genti

(10 euro)

STORIE DI SPAZI, DI LINEE E DI CONFINI

Kids

17:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Annalisa Casino

STEWARDSHIP: LA NUOVA SOSTENIBILITÀ?

Abruzzo L.O.C.

17:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Elena Loewenthal

DIECI

Eventi speciali

17:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Giangioff

FumEddy

FUMEDDY

Fumetto

17:00

Cinema Teatro Massimo

(Evento Gratuito) Marco Damilano

Eventi speciali

17:30

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Enrica Bonaccorti

IL CONDOMINIO

Eventi speciali

18:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Loris Di Giovanni

Elso Simone Serpentini

IL MANOSCRITTO DI PIANELLA

Abruzzo L.O.C.

18:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Maria Gabriella Ciaffarini

AQUILONI

Abruzzo L.O.C.

18:00

Cinema Teatro Massimo

(Evento Gratuito) Gipi

MOMENTI STRAORDINARI CON APPLAUSI FINTI

Eventi speciali

18:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Vera Gheno

POTERE ALLE PAROLE

Eventi speciali

18:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Massimo Pamio

SENSIBILE ALLE FORME. CHE COS’È L’ARTE.

Olis

18:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Maria Grazia Lopardi

IL COLLE MAGICO DI CELESTINO… 20 ANNI DOPO

Olis

18:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Pedro Lemebel

DI PERLE E CICATRICI

Rainbow

18:30

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Antonio Talia

STATALE 106

Eventi speciali

19:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Daniela D’Alimonte

UN ANNO E ALTRI GIORNI

Abruzzo L.O.C.

19:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Giulio Avocatino

I COLORI DEL BELLO, I COLORI DEL VERO

Abruzzo L.O.C.

19:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Leonardo Luccone

LA CASA MANGIA LE PAROLE

Abruzzo L.O.C.

19:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Maura Gancitano

Andrea Colamedici

LIBERATI DELLA BRAVA BAMBINA.

Eventi speciali

19:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Cristiana Lauro

IL METODO EASYWINE

Eventi speciali

19:00

Cinema Teatro Massimo

(Evento Gratuito) Malika Ayane

Pietro Biancardi e Francesco Cancellato

IL MURO

Eventi speciali

19:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Gennaro Partenza

DON GIOVANNI

Eventi speciali

19:30

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Marco Pastonesi

COPPI ULTIMO

Un uomo in più

20:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Marina Crescenti

Franco Bettolini

POSTAZIONE 23. I MIEI 100 GIORNI A BEIRUT

Abruzzo L.O.C.

20:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Lisa La Pietra

REALTÀ DELLA PERFORMANCE E FINZIONE DELLA REALTÀ FRA ECOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE ED ECONOMIA DELLA VOCALITÀ

Abruzzo L.O.C.

20:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Stefano Antonucci

IL RUSPA

Fumetto

21:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Pierluigi Battista

LIBRI AL ROGO

Eventi speciali

21:00

Spazio Matta

(Evento Gratuito) Lo Stato Sociale

SESSO, DROGA E LAVORARE

Eventi speciali

21:00

Cinema Teatro Massimo

(10 euro) Andrea Scanzi

Filippo Graziani

OMAGGIO A IVAN GRAZIANI

Altrecose

21:30

Babilonia Circolo Arci

(Ingresso con tessera Arci) Guido Saraceni

FUOCO È TUTTO CIÒ CHE SIAMO

Satyricom

domenica 10 novembre

09:30

Sala Favetta – Museo delle Genti

(15 euro) Paola De Simone

FARE RADIO PER ESPRIMERSI E COMUNICARE

Altrecose

10:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Leda Panzone Natale

VITA DA CANI

Abruzzo L.O.C.

10:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Benedetta Pitocco

LA MIA PENISOLA FELICE

Abruzzo L.O.C.

10:00

Museo delle Genti

(10 euro)

SPEZIE E SPAZI

Kids

11:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Cinzia Bomoll

CUORI A SPIGOLI

Abruzzo L.O.C.

11:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Felicita Romano

LA FAVOLA DI PUCCINO E LUPPINA: GLI AGGIUSTACUORI

Abruzzo L.O.C.

11:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Rosella Postorino

TUTTI GIÙ PER ARIA

Eventi speciali

11:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Jacopo Tomatis

STORIA CULTURALE DELLA CANZONE ITALIANA

Playlist

11:00

Caffè Letterario

(Evento Gratuito)

RASSEGNA STAMPA IL POST

Altrecose

12:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Ezio Angelozzi

LO STIPENDIO NUOCE GRAVEMENTE ALLA FELICITÀ

Abruzzo L.O.C.

12:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Viola Ardone

IL TRENO DEI BAMBINI

Eventi speciali

12:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Valentina Sordoni

IL GIOVANE LEOPARDI, LA CHIMICA E LA STORIA NATURALE

Abruzzo L.O.C.

15:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Francesco Maria Cannatà

NEL CUORE D’EUROPA. RUSSIA E GERMANIA DALLA NOTA DI STALIN AI GOVERNI MERKEL

Abruzzo L.O.C.

15:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Marco Loprete

IN UN FUTURO APRILE

Abruzzo L.O.C.

15:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Tauro

Chiara “Karicola” Colagrande

GUNI

Fumetto

16:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Beniamino Cardines

LE AVVENTURE DI PLASTICA

Abruzzo L.O.C.

16:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Vito Marcuzzo

GLORIA E SOLITUDINE

Abruzzo L.O.C.

16:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Giuseppe Lupo

BREVE STORIA DEL MIO SILENZIO

Abruzzo L.O.C.

16:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(20 euro) Giuseppe Mazza

IL CONFLITTO

la Scuola Holden a Pescara

16:30

Museo delle Genti

(10 euro)

GABRIELLA GAROFANO E CANNELLA

Kids

17:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Elsa Flacco

GIUSEPPE DELL’OREFICE. UN CANTO INTERROTTO SULLA SCENA NAPOLETANA DELL’OTTOCENTO.

Abruzzo L.O.C.

17:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Marianna Aprile

IL GRANDE INGANNO

Eventi speciali

17:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Yamina Oudai Celso

GLI ANGUSTI LIMITI DEL POLITICAMENTE CORRETTO

Eventi speciali

17:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Simone Pacini

IL TEATRO SULLA FRANCIGENA. TRENTA ATTORI IN CAMMINO DALLA TOSCANA ALLA FRANCIA

Eventi speciali

17:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Roberto Recchioni

Fumetto

17:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Fabio Ragazzo

Matteo Caccia e Francesco Costa

PANEL

Eventi speciali

17:30

Spazio Matta

(Evento Gratuito) averio Raimondo

IO ESISTO

Satyricom

18:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) oMara Mattoscio

CORPI AFFETTI

Abruzzo L.O.C.

18:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Roberta Scorranese

PORTAMI DOVE SEI NATA: UN RITORNO IN ABRUZZO, TERRA DI CROLLI E MIRACOLI

Eventi speciali

18:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Filippo La Porta

ERETICO CONTROVOGLIA

Eventi speciali

18:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Eleonora Molisani

AFFETTI COLLATERALI

Eventi speciali

18:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Samya Ilaria Di Donato

IL PICCOLO LIBRO DEL LASCIARE ANDARE

Olis

18:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Marcello Nicodemo

UNA GROSSA FREGATURA

Olis

18:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Marco Taddei

Simone Angelini Tonio Vinci

ENRICO

Fumetto

18:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Tonio Vinci

NOI

Fumetto

19:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Lucilio Santoni

IL MONDO CHE VIENE. PARTITURA PER CRISTIANI E ANARCHICI

Abruzzo L.O.C.

19:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Marcello Marciani

REVUÇEGNE ROVISTAMENTI

Abruzzo L.O.C.

19:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Luca Pompei

COME GLI ALBERI SPOGLIATI AD APRILE

Abruzzo L.O.C.

19:00

Auditorium Petruzzi – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Fabio Geda

UNA DOMENICA

Eventi speciali

19:00

Casa d’Annunzio

(Evento Gratuito) Espérance Hakuzwimana Ripanti

E POI BASTA

Eventi speciali

19:00

Sala Favetta – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Nicola Perone

con Giordano Bruno Guerri

GABRIELE D’ANNUNZIO E L’AMERICA

Eventi speciali

20:00

Circolo Aternino – Sala Fucsia

(Evento Gratuito) Vinicio Trugli

DI’ SOLO AMORE

Abruzzo L.O.C.

20:00

Bagno Borbonico – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Elisabetta Catapane

SIAMO OLTRE LA VERITÀ È NASCOSTA

Abruzzo L.O.C.

20:00

Circolo Aternino – Sala Azzurra

(Evento Gratuito) Jonathan Bazzi

FEBBRE

Rainbow

20:00

Museo del Gusto – Museo delle Genti

(Evento Gratuito) Francis Calsolaro

I SORRISI DEL LAOS

Abruzzo L.O.C.

21:00

Spazio Matta

(8 euro) Matteo Caccia

LA PIENA – IL MECCANICO DEI NARCOS

Altrecose