CHIETI – Al centro del secondo weekend di novembre nel teatino ci sono gli appuntamenti gastronomici. Partiamo subito da Borgo Rurale, in programma a Treglio. Passeggiando per i vicoli del paese si potranno osservare le vecchie cantine e gli antichi frantoi. Niente stand, ma tutto all’insegna della genuinità. In ogni angolo ed in ogni vicolo sarà possible degustare castagne, vino novello, olio fresco di macina e i piatti tipici del territorio frentano preparati al momento e col rispetto delle vecchie tradizioni. A Miglianico undicesima edizione con Novello e castagne: presso gli stand gastronomici si potranno degustare tante specialità locali come la pasta alla trappetara, arrosticini, castagne arrostite e altri piatti della tradizione. Il tutto annafiato dal vino novello e allietato dalla musica dal vivo.

Cantine aperte a San Martino per celebrare il vino novello in quattro tenute abruzzesi. Presso la Fattoria Licia a Villamagna, Faraone Vini a Giulianova e a Tenuta Ferrante a Lanciano si svolgerà Cantine aperte a San Martino, l’evento del Movimento Turismo del Vino dedicato ai vini giovani e al novello. Festa del vin brulè a San Leonardo con categne,olio nuovo, vino novello e musica. Feta d’autunno e dei bambini a Bucchianicocon mercatini, musica, piatti della tradizione contadina, castagnata, vin brulé e gonfiabili.

Presso lo spazio espositivo della Camera di Commercio di Chieti seconda edizione di Love Story, la fiera dedicata ai futuri sposi, con proposte di ristoranti, catering, abiti, fiori, servizi fotografici per tutti i gusti e tutte le esigenze.

Per gli amanti del teatro segnaliamo Lady Macbeth, isirata alla tragedia di Shakespeare, in scena sabato sera al Teatro Comunale di Orsogna

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti

Venerdì 8 novembre 2019

Festa d’autunno e dei bambini

Elizabeth Coen in concerto al Primo di Chieti

Vasco 2.0 live al Cafe Racer a Chieti

Il tributo dei Demode ai Depeche Mode al Siren’s Corner a Francavilla al mare

Il tributo dei Montepulciano ai Negramaro al Bros a Chieti

Sabato 9 novembre 2019

Milonga La Maleta con Francesca Longobardi Tj al Grand Albergo Abruzzo

Si gioca a Il Cervellone quiz al Mondo Bongo di Francavilla al mare

Cronocena con delitto al Ristorante La Scogliera a San Vito Marina

La Sbanda live al Club House a Chieti

Lady Machbeth al Teatro Comunale di Orsogna

Cena spettacolo al Pepe Bianco a San Salvo

Domenica 10 novembre 2019

Aspettando San Martino a Fara San Martino

Festa della castagna a Rapino

Yellow Jacket in concerto all’Auditorium Sirena a Francavilla al mare

Si balla latino al Dirty Dancing di Ortona