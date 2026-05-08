Abruzzo, formazione, IFTS, lavoro, giovani, imprese, alta specializzazione

REGIONE – La Regione Abruzzo potenzia l’offerta formativa di alta specializzazione approvando il nuovo disciplinare dei percorsi IFTS senza finanziamento pubblico, permettendo a enti, università e organismi accreditati di attivare corsi in collaborazione con le aziende. L’obiettivo è rispondere in modo rapido alle esigenze del mercato del lavoro e formare giovani con competenze tecniche immediatamente spendibili.

L’assessore alla Formazione Roberto Santangelo sottolinea il cambio di paradigma: la Regione diventa garante di qualità e regia strategica, non solo erogatore di fondi. Gli IFTS, reintrodotti nella programmazione regionale dopo anni di assenza, rappresentano uno strumento chiave per qualificare le risorse umane nelle aree tecnico‑scientifiche, in linea con il modello degli ITS.

Il successo dell’ultimo avviso pubblico FSE Plus – con 24 corsi finanziati per 2,5 milioni di euro – conferma l’interesse di università, scuole, enti di ricerca e organismi di formazione, creando un ecosistema virtuoso tra formazione e imprese.