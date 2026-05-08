Abruzzo, nuovo PDTA per la transizione dei pazienti reumatologici

REGIONE – La Regione Abruzzo avvia la definizione di un nuovo percorso diagnostico‑terapeutico assistenziale (PDTA) per la transizione dei pazienti reumatologici dall’età pediatrica all’età adulta, in linea con i protocolli nazionali. Nel primo incontro del tavolo tecnico, convocato dall’assessore alla Salute Nicoletta Verì (nella foto) presso l’Agenzia Sanitaria Regionale, sono stati coinvolti dirigenti regionali, specialisti delle Asl e rappresentanti delle associazioni dei pazienti Arara e A.A.Ma.R.

La revisione del modello nasce dalle richieste delle famiglie dei ragazzi con artrite idiopatica giovanile, preoccupate per la continuità assistenziale al compimento dei 18 anni. L’assessore Verì ha ribadito che non vi è alcun rischio di interruzione delle terapie, garantite per tutti i pazienti.

Il tavolo lavorerà ora alla stesura di una proposta operativa condivisa con Asl e associazioni, per assicurare un percorso uniforme su tutta la rete hub & spoke regionale. Il nuovo modello sarà formalizzato in un PDTA unico regionale, con protocolli omogenei e continuità assistenziale garantita indipendentemente dal territorio di residenza.