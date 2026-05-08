Abruzzo, il progetto OASI sostiene 25 famiglie caregiver: confermati 40 mila euro

REGIONE – Il progetto OASI – Operazione per le attività di sollievo e inclusione, promosso dalla Regione Abruzzo in collaborazione con il Confad, ha garantito mille ore di servizi aggiuntivi a 25 famiglie caregiver, grazie a un finanziamento pubblico di 40 mila euro. L’iniziativa, illustrata dall’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo insieme ai rappresentanti nazionali del Confad, ha offerto supporto professionale ai familiari che assistono persone con disabilità, fornendo un concreto sollievo nella gestione quotidiana.

I riscontri positivi raccolti dalle famiglie confermano l’efficacia del progetto, che l’Abruzzo è stata la prima regione ad attivare. L’assessore Santangelo ha annunciato l’intenzione di rinnovare la misura nel 2026, confermando lo stanziamento e avviando l’inserimento del progetto nella programmazione FSE, così da garantirne stabilità triennale e ampliare la platea dei beneficiari.

Il presidente nazionale del Confad, Alessandro Chiarini, ha espresso apprezzamento per l’esperienza abruzzese, sottolineando la collaborazione virtuosa tra istituzioni e associazioni per un utilizzo efficace delle risorse pubbliche.