Cosa fare a Teramo nel weekend? In primo piano gli appuntamenti gastronomici dedicati ai sapori autunnali e al tartufo bianco

TERAMO – Cosa fare nel secondo weekend di novembre nel teramano? Prosegue a Bellante la Sagra della Polenta: una occasione per gustare la tipica polenta italiana con salsiccia e costine di maiale. Inoltre si potranno assaporare arrosticini, formaggio fritto, frittelle, frittelle farcite con prosciutto, formaggio fritto, panino con salsiccia e patatine fritte, vino novello e castagne.Il tutto accompagnato da vino e birra. A Nereto torna il tradizionale appuntamento con la Festa di San Martino, con degutazioni, castagne, vino novello e musica live.

A Poggio Umbricchio seconda parte della quarta edizione di Tuber Magnatum Est, la festa dedicata al tartufo bianco all’insegna di colori, sapori, odori e tradizioni dell’entroterra abruzzese e teramano. Alla tenuta Cerulli Spinozzi si svolgerà Cantine aperte a San Martino, l’evento del Movimento Turismo del Vino dedicato ai vini giovani e al novello. Festa di San Martino a Cologna Paese con castagne, vino novello, arrosticini, salsicce, vin brulee, zuppa ceci e castagne,sagg’cc e fuje strasc’nit, dolci e altro, a Fontanelle di Atri e a Torricella Sicura.

Si balla latino al Mya a Colonnella, al BluMax di Tortoreto e al Pin Up di Mosciano Sant’Angelo. Per le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi di Teramo e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Sagra della polenta a Bellante

Festa di San Martino a Nereto

Cantine aperte a Canzano

Tuber Magnatum Est a Poggio Umbricchio

Venerdì 8 novembre

Città in festa al Novavita Beach a Giulianova

Frozen da Giocolandia a Giulianova

Orchestra Sinfonica Abruzzese in concerto al Teatro Comunale di Atri

Si gioca al Cervellone quiz alla Pizzeria Forno Nero di Silvi Marina

Lady Macbeth al Teatro Comunale di Teramo

Antonio Gamnacorta Trio live al Sound di Tearmo

Il tributo dei Sotto i cieli di Rino a Rino Gaetano al Wood di Teramo

Il venerdì sera de Victory Pub a Roseto degli Abruzzi

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Si balla latino al Mya in Val Vibrata

Il venerdì latino del Pin Up di Mosciano Sant’Angelo

Sabato 9 novembre

Castagnando in armonia a Martinsicuro

Festa di San Martino a Fontanelle di Atri

San Martino Colognese a Cologna Paese

Si balla latino al Mamboking a Torricella Sicura

Opening Dolce and co a Mosciano Sant’Angelo

Domenica 10 novembre

Passeggiata di San Martino tra castagne, novello e vino a Penna Sant’Andrea

Cantine aperte a San Martino alla Tenuta Cerulli Spinozzi a Canzano

Festa di San Martino a Torricella Sicura

Il gatto con gli stivali al Teatro Comunale di Teramo

Adoro, la domenica Dolce & co a Mosciano Sant’Angelo