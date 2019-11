Coppa Italia, Viterbese – Teramo 0-1: biancorossi agli ottavi di finale

Si tratta del quinto successo consecutivo, per la squadra di Tedino, che elimina i detentori del titolo grazie al gol di Cancellotti

TERAMO – Quinto successo consecutivo, per il Teramo, vincente in Coppa Italia contro la Viterbese. detentrice del titolo: in virtù di questo risultato gli uomini di Tedino accedono agli ottavi di finale della competizione.

Nel primo tempo Teramo pericoloso con Santoro al 19′, pochi minuti prima del gol messo a segno da Cancellotti. Raddopoo sfiorato con Costa Fereira al 29′. Nella ripresa, la Viterbese cerca il pareggio ma gli ospiti sono bravi a governare il vamtaggio. Ci prova con Tounkara al 20′, e al 31” con Errico prima e Milillo poi.

Prossimo appuntamento domenica 10 novembre in casa del Picerno; calcio di inizio previsto per le ore 15.00.

TABELLINO

VITERBESE (3-5-2): 22 Maraolo, 3 Atanasov (dal 1′ st 19 Zanoli), 13 Milillo, 24 Ricci; 28 Bianchi (dal 30′ st 14 Errico), 4 Antezza, 30 Sibilia, 11 Besea (dal′ 35′ st 31 Bensaja), 23 Urso (dal 10′ st 32 Simonelli); 18 Volpe (dal 10′ st 9 Tounkara), 33 Culina. A disposizione: 1 Pini, 29 Vitali, 6 Baschirotto, 20 Pacilli, 25 Molinaro. Allenatore: Lopez

TERAMO (4-3-1-2): 22 Lewandowski, 2 Florio, 29 Cancellotti (K), 18 Iotti, 6 Gega (dal 12′ st 3 Tentardini); 21 Santoro, 17 Lasik, 7 Costa Ferreira; 25 Birligea (dal 12′ t14 Minelli); 24 Cianci (VK), 10 Martignago. A disposzione: 12 Valentini, 15 Marini, 30 Sabatini, 31 Sciarretta, 32 Ragozzo. Allenatore: Tedino.

Arbitro: Delrio di Reggio Emilia.

Assistenti: Toce di Firenze e Spataru di Siena.

Reti: 22′ Cancellotti (T),

Ammonizioni: Bianchi (V), Costa Ferreira (T), Maraolo (V), Tounkara (V),

Espulsioni: –

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 4′ nella ripresa

Foto della squadra del Teramo a sotto la curva a fine partita fonte sito ufficial Teramo Calcio