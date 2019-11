Cosa fare a L’Aquila e provincia nel weekend? In primo piano gli appuntamenti enogastronomici e i live di New Trolls e Paintbox

L’AQUILA – Cosa fare nel secondo weekend di novembre nell’aquilano? Terza edizione di Deguscanno. Per tre giorni Scanno sarà la patria della buona tavola d’Abruzzo, tra antiche cantine e androni di palazzi signorili: in programma percorsi enogastronomici, cooking class, menù tematici, laboratori al termine dei quali ognuno potrà portare a casa i piatti tipici preparati secondo le ricette della tradizione, escursioni e visite guidate nel centro storico. Festa della cococcia a Capistrello con degustazioni di polenta, panini con prosciutto, salsicce, castagne, dolci e vino novello. Prima edizione a Rocca di Mezzo di Urbi & Torbi, evento che unisce storia, passato e tradizioni con la cultura vinicola tipicamente abruzzese. Quattordicesima edizione di Fornacelle acCese: una occasione per far scoprire e riscoprire sapori e gesti che tornano dalla tradizione per sorprendere i sensi con semplicità.

Al Teatro comunale di Sulmona concerto di beneficenza degli Off New Trolls, formazione guidata dai membri fondatori Gianni Belleno e Nico Di Palo: il ricavato sarà devoluto Reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale dell’Annunziata. La grande musica dei Pink Floyd arriva al teatro dei Marsi di Avezzano. I più grandi successi di Roger Waters, David Gilmour, Syd Barrett, Nic Mason e Richard Wright verranno celebrati attraverso lo show dei “Paintbox – Pink Floyd tribute band” che, in occasione dei quaranta anni dall’uscita del capolavoro “The Wall”, si renderanno protagonisti di un evento fatto di suggestioni, luci, colori ed emozioni.

Numerose, come in ogni stagione, le occasioni per trascorrere qualche ore all’aperto. Si va a cavallo nella Valle di Arano, in ebike sul lago di Scanno, a piedi nel Bosco di Sant’Antonio oppure sui passi delle Glorie.

