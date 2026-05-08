All’Abruzzo oltre 121 milioni per opere pubbliche e prevenzione del dissesto

REGIONE – È stato approvato il nuovo Decreto ministeriale che definisce il riparto dei contributi destinati ai Comuni per la messa in sicurezza del territorio. Si tratta di un provvedimento strategico che assegna oltre 1,38 miliardi di euro per interventi su strade, ponti, viadotti ed edifici pubblici, con particolare attenzione alle scuole e alle opere di prevenzione del dissesto idrogeologico.
Per la Regione Abruzzo sono stati stanziati 121.932.910,10 euro, risorse fondamentali per rafforzare la sicurezza urbana, sostenere la manutenzione del patrimonio pubblico e migliorare la resilienza delle comunità locali.
Il decreto stabilisce criteri chiari per l’assegnazione dei fondi, modalità di presentazione delle domande, obblighi di monitoraggio e rendicontazione, oltre ai tempi per l’affidamento e la conclusione dei lavori. Un impianto pensato per garantire rapidità, trasparenza ed efficienza nell’utilizzo delle risorse.
L’assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Umberto D’Annuntiis (nella foto), sottolinea come il provvedimento rappresenti un passo decisivo nel programma nazionale di investimenti dedicati alla sicurezza dei territori, offrendo ai Comuni strumenti concreti per realizzare opere essenziali per cittadini e imprese.