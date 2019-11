Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano Fla, Fiera del disco egli eventi enogastronomici a i sapori d’autunno

PESCARA – Cosa fare a Pescara e dintorni in questo secondo weekend di novembre? Partiamo subito con il FLA Festival di libri e altre cose, con i suoi 170 appuntamenti in cartellone. I libri più amati e popolari e gli scrittori del momento. L’approfondimento giornalistico e i temi di più stretta attualità. E poi musica, teatro, fumetti, reading, arte e fotografia che si mescolano e si contaminano tra le strade del centro città e nei luoghi storici del FLA.

Al Porto Turistico di Pescara dodicesima Fiera del Disco, cd e vinile, usato e da collezione: ingresso gratuito.

Passiamo agli eventi enogastronomici, partendo dall’International Street Food, che per tre giorni animerà la Strada Parco con Food Truck provenienti da tutta Europa e birra Artigianale di microbirrifici d’Italia e dal mondo. A Catignano quattordicesima edizione di Novello al Castello, accompagnata da artisti di strada, trampolieri, mangiafuoco, mercatini e molto altro. Quattordicesima edizione anche per Castagne e vino sulla Strada Provinciale per San Silvestro: un piacevole sabato sera da trascorrere in buona compagnia degustando piatti della tradizione popolare: polenta, cif e ciaf, pecora “alla callara”, panini con la salsiccia cotta sulla brace. Il tutto allietato con musica dal vivo sorseggiando un ottimo vin brulé. Festa del vino anche a San Valentino in Abruzzo Citeriore, dove si svolgerà Cantine aperte a Castrum Petrae. All’interno della manifestazione la rituale Processione dei Cornuti.Domenica a Congiunti tradizionale Fiera di San Martino, con piatti della tradizione, musica e divertimento.

Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Regione Abruzzo in occasione del centenario dell’impresa di Fiume, gli spazi espositivi della Fondazione Pescarabruzzo ospitano, invece, la mostra fotografica “Ora comincia il bello!”. L’esposizione si compone di oltre 60 scatti inediti che raccontano l’avventura fiumana di Gabriele d’Annunzio dal punto di vista dei volontari che parteciparono alla spedizione.

Per chi volesse trascorrere qualche ora all’aria aperta i segnalano la passeggiata nella valle dell’Orfento e la traverata alle pendici della Majella tra i colori dell’autunno.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Eventi di più giorni

International Street Food

Fiera del disco al Porto Turistico

FLA Festival di libri e altrecose

Novello al Castello a Catignano

Mostre

Venerdì 8 novembre

Aperitivo Rosso di Sera da ArtDiWine

Cena anpoletana da I giardini del The

Barbara Primiterra presenta La distanza di un abbraccio

Al Teatro Massimo tra la via Emilia e il West, omaggio a Francesco Guccini

All’Auditirium Petruzzi il live dei 99 Cosse

Uomini e quaquaraqua al Museo delle Genti d’Abruzzo

Gnut – L’orso innamorato al Babilonia

Santana Experience live al Grand Canyon

Il tributo dei Dejavu ai Negrita al Loft 128 di Spoltore

Sabato 9 novembre

A cavallo nella valle dell’Orta sulla Majella

Castagne e vin brulè a Roccacaramanico

Escursione al tramonto all’Eremo di San Bartolomeo

Castagne e vino sulla Strada provinciale Pescara- San Silvestro

Cantine aperte a Castrum Petrae

Malika Ayane presenta Il muro al FLA Festival

Lo Stato sociale presenta Sesso, droga e lavorare al FLA Festival

Al Teatro Massimo omaggio a Ivan Graziani

Guido Saraceni in Due minuti di felicità al Babilonia

Il tributo dei Dust n’ Roses ai Guns n’ Roses al Loft 128 di Spoltore

Domenica 10 novembre

Passeggiata nella Forra dell’Orfento

Le Scalelle, lungo il fiume Orfento

I Sapori di San Martino a Congiunti