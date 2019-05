Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (24 – 26 maggio)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo Bio Benessere, il Festival delle erbe e Cantine aperte

PESCARA – Fiere, mostre, concerti, closing party e aperture disco stagionali: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nell’ultimo weekend di maggio 2019. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE E SAGRE – Sabato e domenica presso il Padiglione espositivo del Porto Turistico Marina di Pescara si svolgerà Bio benessere, la fiera evento del Bio, del Benessere, del Naturale e del Green Lifestyle. Uno spazio espositivo di oltre 2.200 mq, per proporre e proporsi nell’ambito dei servizi e prodotti naturali, legati alla tradizione, biologici e rivolti ad uno stile di vita sano e sostenibile. Esposizione, incontri, formazione e performance dedicati alla cultura del sano vivere.

A Ortona si svolge la sesta edizione del Festival delle erbe, la manifestazione che mette al centro la conoscenza della natura e delle pratiche per conseguire un maggior benessere: raccolta e riconoscimento delle erbe spontanee, catalogazione delle erbe raccolteagno sonoro con campane tibetane, gong e frequenze isocroniche, massaggio indiano del piede, Reiki e Riflessologia plantare

Presso le Cantine associate al Movimento Turismo del Vino torna, invece, l’appuntamento con Cantine aperte: un percorso che va dall’assaggio dei vini, che potranno essere acquistati direttamente in azienda, alla scoperta dell’arte della vinificazione e dell’affinamento, dalle degustazioni culinarie con pranzi, cene e merende in cantina o all’aria aperta.

MUSICA – Per la musica al MamiWata arrivano i marchigiani Tribumale Obhal, a Celano Viola Valentino, a L’Aquila i Geller. Tanti anche i live proposti nei vari locali a ancor più tributi resi da cover band a grandi artisti della musica italiana e non solo: dai Queen a Ligabue passando per Laura Pausini, Depeche Mode, solo per citarne solo alcuni.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo alcune mostre: al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”. Prosegue a Città Sant’Angelo la mostra omaggio a Paolo De Cecco.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Movida a non finire nel pescarese ma un po’in tutte le province, con Closing Parties e aperture per la stagione estiva. Si balla latino ma anche commerciale e non mancano le occasioni per gli amanti del tango e della Milonga. Vi rimandiamo alla pagina sulla movida pescarese e nelle singole schede eventi del weekend.

Ricordiamo anche che a Montesilvano torna il Timbatumba Summer Festival, l’appuntamento fisso con il divertimento con l’edizione più grande di sempre. Oltre 140 scuole di ballo Italiane e con i migliori artisti internazionali e la carica di oltre 1000 appassionati del ballo e del fitness.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.