INPS Abruzzo, firmato l’accordo “INPS in rete per l’inclusione”

L’AQUILA – L’INPS Abruzzo ha firmato, presso la Direzione regionale di L’Aquila, l’Accordo di collaborazione “INPS in rete per l’inclusione”, insieme ad ANCI Abruzzo, Caritas, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana. L’obiettivo è favorire l’inclusione sociale e migliorare l’accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali per cittadini in grave disagio economico e sociale.

Grazie alla collaborazione con gli Enti del Terzo Settore e con gli Uffici per le Politiche Sociali dei Comuni, il progetto punta a raggiungere le fasce più marginali della popolazione, spesso inconsapevoli dei propri diritti. Sul sito INPS è disponibile un questionario online anonimo, che orienta l’utente sulle prestazioni a cui potrebbe avere diritto e supporta gli operatori nella presa in carico.

Il percorso condiviso con gli Enti partner prevede consulenza, verifica dei requisiti e liquidazione delle prestazioni, garantendo un accompagnamento completo. Il Direttore Regionale INPS Luciano Busacca sottolinea l’importanza di un’azione comune per ampliare l’accesso ai servizi, mentre il Presidente ANCI Abruzzo Pierluigi Biondi evidenzia il valore di una rete capillare capace di rafforzare l’assistenza e la coesione civica delle comunità.