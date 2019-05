Eventi a L’Aquila: weekend dal 24 al 26 maggio

Cosa fare nell’ultimo weekend di maggio nell’aquilano? In primo piano la musica dal vivo con i concerti di Viola Valentino e dei Geller e lo sport

L’AQUILA – Al centro dell’ultimo weekend di maggio abbiamo la musica e lo sport. A Celano arriva in concerto Viola Valentino, una delle artiste più affermate sul finire degi Anni 70. A L’Aquila tornano i Geller, il duo romano composto da Valerio Piperata e Dario Gambioli, che con i suoi singoli – da quello di esordio “Pausa” fino all’ultimo “Sprite” – ha fatto contare centinaia di migliaia di stream e conquistato una presenza fissa su Spotify, attestandosi alla posizione Top della playlist di Scuola Indie e in quella dedicate alla nuova generazione pop Indie Italia. Non mancano le proposte musicali in numerosi loali on tanti live e tributi a grandi artisti italiani.

A Scoppito si svolge il primo “Trail le Turri”, nato per rivitalizzare il paese e spingere i giovani ad avvicinarsi al mondo dello sport. Due i tipi di percorsi in cui si articolerà la giornata: la corsa competitiva di 10 km e una passeggiata non competitiva aperta a tutti, al fine di far ammirare ai partecipanti le Frazioni del Comune e la bellezza del paesaggio che circonda il paese di Scoppito.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in ebike. Mentre tante disotehe hanno già consumato il loro Closing Party, si balla ancora al Fragile di Avezzano. Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Venerdì 24 maggio

Da Vieniviaconme ad Avezzano il convegno Ascolta la luna

Al Rstorante Guerinuccio di Celano il concerto di Viola Valentino

All’Irish Cafè de L’Aquila il live dei Geller

Al Pocoloco House of Music il live della Baron’s Band

Alla Locanda del puledro impennato il live dei Magical Mystery Four

Sabato 25 maggio

Trial Le Turri a Scoppito

All’Enoteca V’Incanto a Carsoli cena degustazione con l’Azienda Siddura

Al Monthy’s Irish Pub il tributo agli AC/DC dei CCorrente Alternata

Si balla al fragile di Avezzano

Domenica 26 maggio

Trekking con gli asini a Introdacqua

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo nella Valle d’Arano

Da Vieniviaconme ad Avezzano Storia della gabbianella e il gatto