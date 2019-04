Eventi Abruzzo Maggio 2019: Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo

Quali sono i principali eventi in Abruzzo nel mese Maggio 2019? Appuntamento con tradizioni, sagre, fiere, concerti e teatro

Il mese di maggio 2019 parte subito forte con la tradizionale processione dei Serpari, in programma il giorno 1 a Cocullo, una festa dalle origini antiche che si ricollega al rito pagano di venerazione della dea Angizia. Nel giorno in cui si celebra la Festa dei Lavoratori, appuntamento anche a Teramo, con la Sagra delle “Virtù“: in molti ristoranti viene presentato il piatto di primizie della primavera. A Ortona, nel primo fine settimana del mese, Festa del Perdono, così chiamato dall’acquisto delle indulgenze a cui la festività di San Tommaso apostolo è connessa. A Loreto Aprutino tornano le celebrazioni religiose e le manifestazioni folkloristiche in occasione della Festa di San Zopito. A Bucchianico si rinnova l’appuntamento con la Festa dei Banderesi, in onore della vittoria sui nemici chietini.

Per gli eventi enogastronomici segnaliamo che a fine mese torna Cantine Aperte, il più importante evento di promozione dell’enoturismo in Italia. Da non perdere anche la nuova edizione di Francavilla fiori e fragole, che per un weekend trasformerà il Lungomare Tosti in un giardino al mare, e lo Street Food Time a L’Aquila, con giornate dedicato al cibo di strada di altissima qualità in concomitanza col passaggio del Giro d’Italia in Abruzzo.

Il Porto Turistico Marina di Pescara ospita due grandi manifestazioni: Expo security, la fiera professionale sulla sicurezza logica e fisica dedicata ai security experts del Centro Sud Italia, e la Fiera del Bio Benessere. In agenda anche la ventisettesima edizione di Teramo Comix, la fiera del fumetto gratuita più grande d’Abruzzo.

Passiamo alla musica. A Giulianova appuntamento con il Festival Internazionale delle Bande Musicali, che quest’anno giungealla sua edizione numero venti. In occasione della Festa del Perdono a Ortona, sul palco per dar vita a un concerto del tutto gratuito due interpreti della musica italiana, Alex Britti ed Enrico Nigiotti, mentre a Sant’Egidio alla Vibrata sarà di scena il rapper Young Signorino. Al Teatro Massimo di Pescara omaggio a Ennio Morricone: gli straordinari capolavori di uno dei piu’ grandi compositori musicali riarrangiati e proposti in un concerto teatrale di grande impatto emotivo. Sempre a Pescara Nathalie, vincitrice di X Factor 2010, presenterà il suo ultimo album “Into the Flow”, i fiorentini Diaframma il loro ultimo lavoro dal titolo “Abisso”; i Tribunal Obhal inaugureranno il loro Rumore in aula Tour. Inoltre Francesco Renga incontrerà i suoi fan al Centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino per firmare le copie del suo nuovo album “L’altra metà“, in uscita il 19 aprile.

Prosegue la straordinario successo per Luca Argentero, protagonista di É questa la vita che sognavo da bambino?, che questo mese fa tappa ad Avezzano. Chiudiamo con due importanti appuntamenti per gli amanti del ballo: il Pescara Tango festival 2019 e il Timba Tumba Festival a Montesilvano, uno dei migliori festival di salsa,bachata e kizomba con i migliori artisti internazionali

EVENTI IN PROGRAMMA IN TUTTE E QUATTRO LE PROVINCE

PESCARA

Diaframma live allo Scumm

Nathalie in tour

Verba manent all’Auditorium Flaiano

The Legend of Morricone al Teatro Massimo

Expo Security 2019

Pescara Tango festival 2019

Timba Tumba Festival a Montesilvano

Festa di San Zopito a Loreto Aprutino

Tribunal Obhal in concerto al MamiWata

Fiera BioBenessere 2019

CHIETI

2* Scampagnata a San Giacomo di Scerni

Firmacopie Francesco Renga al Centro Commerciale Centro d’Abruzzo

Festa del Perdono a Ortona

Alex Britti in concerto a Ortona

Francavilla fiori e fragole

Festa dei Banderesi a Bucchianico

L’AQUILA

Il rito dei Serpari a Cocullo

É questa la vita che sognavo da bambino? ad Avezzano

Street food time a L’Aquila

TERAMO

OpperPrimomaggio a Notaresco

Sagra delle Virtù teramane

Rossini ouvertures al Teatro Comunale di Teramo

Young Signorino in concerto al Dejavy di Sant’Egidio alla Vibrata

Teramo Comix 2019

Myss Keta in concerto al Dejavu di Sant’Egidio alla Vibrata

Festival Internazionale delle bande musicali a Giulianova