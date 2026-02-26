Eventi in Abruzzo nel weekend dal 27 febbraio al 1 marzo 2026

REGIONE – Il fine settimana del 27-28 febbraio e 1 marzo 2026 porta in Abruzzo un ricco programma di appuntamenti culturali, gastronomici e naturalistici. Tra fiere e appuntamenti gastronomici, spettacoli teatrali di grande livello, concerti, attività all’aria aperta e mostre di rilievo nazionale, il territorio si anima con proposte capaci di coinvolgere pubblici diversi. Vi ricordiamo però di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre e fiere

Il 27 febbraio spicca la tradizionale Festa e Fiera di San Gabriele: a Isola del Gran Sasso, l’area del santuario si anima con celebrazioni religiose dedicate al “Santo dei Giovani” e con la grande fiera annuale che richiama migliaia di pellegrini. Per chi ama le tradizioni popolari e il buon cibo, il Carnevale Marsicano a Luco dei Marsi propone sfilate di carri allegorici e stand gastronomici dal 28 febbraio al 1° marzo, mentre a Chieti Scalo, nello stesso weekend, il Mercatino delle Curiosità e Tipicità di Piazzale Marconi offre artigianato, prodotti locali e sapori autentici del territorio abruzzese.

Teatro

Il Teatro Ridotto del Comunale di L’Aquila propone la brillante satira sociale di Gogol con “L’ispezione”, una commedia perfetta per riflettere sorridendo sulle debolezze umane. Per chi cerca una serata all’insegna del puro divertimento, il Teatro Marrucino di Chieti ospita l’energia travolgente di Federico Perrotta in “Non sono un gigolò”, mentre gli amanti del mistero saranno soddisfatti al Teatro Massimo di Pescara con l’intramontabile giallo giudiziario “Testimone d’accusa” di Agatha Christie. Spostandoci verso Teramo, il palcoscenico del Comunale si accende con le passioni viscerali di Arthur Miller in “Uno sguardo dal ponte”, un dramma di rara intensità emotiva; infine, la domenica a Lanciano si tinge di solidarietà e ironia femminile con “Fiori d’acciaio” al Teatro Fenaroli, chiudendo in bellezza un weekend che conferma l’Abruzzo come un distretto culturale vibrante e di alto profilo.

Concerti e Musica

L’Aquila catalizza l’attenzione con la raffinata combinazione di chitarra e arpa all’Auditorium “Shigeru Ban” e il ritorno del violoncellista Enrico Bronzi al Ridotto del Teatro Comunale; la città chiude poi in bellezza domenica con il talento internazionale di Jan Lisiecki, che trasformerà il pianoforte in un invito alla danza attraverso i capolavori di Chopin e Schubert. Parallelamente, Pescara risponde con l’eleganza cameristica del DaVinci Ensemble al Teatro Massimo e la magia dei concerti Candlelight all’Auditorium Cerulli, dove i tributi a Morricone e ai Coldplay promettono un’esperienza sensoriale unica.

Sport e Natura

Ultime settimane in cui le stazioni sciistiche di Roccaraso, Ovindoli e Campo Felice accolgono appassionati di scisu oltre 100 km di piste. Per chi cerca un’esperienza più lenta e contemplativa, sono in programma suggestive ciaspolate che conducono i partecipanti attraverso paesaggi innevati e silenziosi, tra boschi e altipiani che regalano scorci mozzafiato e un contatto diretto con l’ambiente montano. Le uscite in canoa sul Tirino, invece, offrono un’avventura unica lungo uno dei fiumi più limpidi d’Europa, dove acque cristalline e vegetazione rigogliosa accompagnano un percorso immersivo e rilassante. Tutti gli eventi sono “firmati” Il Bosso.

Mostre e arte

A L’Aquila, il MAXXI dedica ad Andrea Pazienza la rassegna La matematica del segno, un omaggio al talento visionario e alla forza narrativa del grande fumettista. Sempre a L’Aquila Sinestesie: il racconto dei sensi, una mostra che ripercorre vent’anni di ricerca sul linguaggio sinestetico attraverso le opere premiate dal 2005 al 2025, mentre negli spazi del centro prende forma L’amore e l’odio, il dialogo visivo tra Ignatova e Bacci dedicato a desiderio, corpo e politica.

A Teramo, invece, l’ARCA – Laboratorio per l’Arte Contemporanea ospita fino 6 aprile 2026 la mostra Caravaggio. La rivoluzione della luce, un evento di grande rilievo che mette in scena la potenza innovativa del maestro seicentesco, capace di trasformare il linguaggio pittorico attraverso l’uso drammatico e rivoluzionario della luce.

A Pescara si concentra un nucleo importante di proposte; al MicHub della Fondazione Pescarabruzzo è protagonista Michelangelo Pistoletto con una selezione di sculture e disegni degli anni 1982-1986, periodo importante della sua ricerca. Visitabile fino al 30 maggio 2026.