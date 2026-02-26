Abruzzo, presentati a Pescara due nuovi ETR 104: completato il rinnovo della flotta

PESCARA – Il trasporto ferroviario regionale dell’Abruzzo compie un nuovo passo decisivo verso la modernizzazione. Alla Stazione Centrale di Pescara, sono stati presentati due nuovi treni elettrici ETR 104 “Pop”, gli ultimi previsti dal Contratto di Servizio 2023‑2033 tra Regione Abruzzo e Trenitalia. Con questa consegna, avvenuta in anticipo sui tempi, si completa la fornitura di 11 nuovi convogli, parte di un investimento da oltre 71 milioni di euro, inserito in un piano complessivo che supera i 219 milioni.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Regione Marco Marsilio, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio, il Direttore Operations Regionale Maria Annunziata Giaconia, l’assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis e il Direttore Regionale Abruzzo di Trenitalia Bruna Di Domenico.

Una flotta completamente rinnovata

Con l’arrivo dei due nuovi ETR 104, salgono a 30 i treni elettrici monopiano di nuova generazione in circolazione sui binari abruzzesi. L’età media della flotta regionale, che nel 2020 era di 25 anni, oggi scende a 11 anni, un risultato che colloca l’Abruzzo tra le regioni più avanzate d’Europa in termini di rinnovo del materiale rotabile.

I nuovi convogli sfoggiano la nuova livrea verde del Regionale, caratterizzata da linee morbide e un design orientato alla sostenibilità. Il rebranding non è solo estetico: rappresenta un miglioramento complessivo dei servizi, con treni più confortevoli, accessibili e tecnologicamente avanzati.

«Il completamento della nuova flotta regionale è espressione della capacità industriale di Trenitalia e del Gruppo FS» ha dichiarato Strisciuglio. «Investiamo in treni sempre più tecnologici, confortevoli e sostenibili. Sono 978 i convogli di ultima generazione già in circolazione in Italia: al termine del piano, l’Italia avrà la flotta regionale più giovane d’Europa».

Marsilio: “Una scelta virtuosa per sostenibilità e qualità del servizio”

Il presidente Marsilio ha sottolineato il valore strategico del rinnovo: «La nostra è stata una scelta virtuosa, orientata a sostenibilità, intermodalità e comfort dei viaggiatori. Questi treni offrono spazi adeguati per le biciclette e favoriscono anche il cicloturismo. L’Abruzzo sta tornando ai livelli di servizio che i cittadini meritano».

Dal 2019, gli investimenti regionali nel trasporto pubblico locale su ferro superano i 150 milioni di euro, con ulteriori risorse FSC 2021‑2027 destinate a nuovi convogli in fase di progettazione.

Caratteristiche tecniche degli ETR 104 “Pop”

Gli elettrotreni ETR 104 possono raggiungere i 160 km/h, trasportare fino a 530 passeggeri (quasi 300 seduti) e garantire standard elevati di comfort e sostenibilità:

riduzione del 30% dei consumi energetici

materiali riciclabili fino al 97%

climatizzazione intelligente

illuminazione LED

prese USB e di corrente

Wi‑Fi

videosorveglianza digitale live

20 postazioni bici con prese di ricarica

con prese di ricarica 2 postazioni per persone con mobilità ridotta, vicine a porte e servizi

Un Abruzzo più connesso, moderno e competitivo

Grazie ai nuovi treni, la puntualità e l’affidabilità del servizio regionale sono cresciute sensibilmente. Nel 2025 il trasporto ferroviario abruzzese ha registrato un aumento significativo di passeggeri e introiti, confermando il ruolo centrale del “ferro” come leva di sviluppo sostenibile, mobilità inclusiva e competitività territoriale.

