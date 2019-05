Eventi a Teramo: weekend dal 24 al 26 maggio

Cosa fare a Teramo nell’ultimo weekend di maggio? In primo piano Cantine aperte e l’apertura della stagione estiva al Manakara

TERAMO – Al centro dell’ultimo weekend di maggio a Teramo e Provincia troviamo Cantine aperte. Presso le Cantine associate al Movimento Turismo del Vino sarà possibile effettuare un percorso che va dall’assaggio dei vini, che potranno essere acquistati direttamente in azienda, alla scoperta dell’arte della vinificazione e dell’affinamento, dalle degustazioni culinarie con pranzi, cene e merende in cantina o all’aria aperta.

Dopo i Closing Party della scorsa settimana si balla ancora a Tortoreto al Blu Max e al Novavita Beach. C’è anche chi apre le porte alla nuova stagione estiva, anche se, meteorologicamente parlando, questa tarda ad arrivare. É il caso del Manakara Beach Club di Tortoreto, che preannuncia un venerdì pieno di novita’ed effetti speciali. Spazio quindi a Reggeaton, Trap, R&b, Hip hop e Dance.

Per la musica segnaliamo i live, che vedranno sul palco band quali Spaghetti Rocchenroll,Direzioni Parallele e Tra palco e realtà, per citarne solo alcuni. Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Venerdì 24 maggio

AIl Brillo parlante di Martinsicuro tributo a Rino Gaetano

Al Beer Bang di Teramo il live degli Spaghetti Rocchenroll

Al Mediterraneo di Roseto il live dei The Gentlemens

Opening Party al Manakara

Si balla latino al Blu Max di Tortoreto

Sabato 25 maggio 2019

Al Teatro Comunale di Teramo in scena la commedia dialettale Se tutte và bbone some frette!

Al Cimiteria di Alba Adriatica il tributo ai Queen dei Live Killers

Ad Atri il live di Direzioni Parallele

Al Treasure Island di Pineto il tributo a Ligabue dei Tra palco e realtà

Re-Opening al Sixteen di Martinsicuro

Domenica 26 maggio 2019

Direzioni Parallele live alla Cantina Centorame

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova