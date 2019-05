Eventi a Pescara: weekend dal 24 al 26 maggio

Cosa fare a Pescara e provincia nell’ultimo weekend di maggio? In primo piano la Fiera Bio Benessere e il concerto dei Tribunale Obhal

PESCARA – Sono tanti gli appuntamenti sparsi per ogni genere di gusto e interesse a Pescara e dintorni nell’ultimo weekend di maggio: mostre, fiere, spettacoli teatrali, musica dal vivo e molto altro ancora.

Ultimi giorni per poter visitare al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo”, la mostra d’arte, curata dalla Professoressa Elena Pontiggia e incentrata sull’opera di uno dei più grandi artisti del Novecento italiano, Mario Sironi. L’evento presenta diciotto storiche opere di Sironi accostate a quelle di Giorgio de Chirico, Carlo Carrà, Alberto Savinio, Ardengo Soffici, Ottone Rosai, Arturo Tosi, Aligi Sassu, Paola Consolo e Rino Battaini.

Sabato e domenica presso il Padiglione espositivo del Porto Turistico Marina di Pescara si svolgerà Bio benessere, la fiera evento del Bio, del Benessere, del Naturale e del Green Lifestyle. Uno spazio espositivo di oltre 2.200 mq, per proporre e proporsi nell’ambito dei servizi e prodotti naturali, legati alla tradizione, biologici e rivolti ad uno stile di vita sano e sostenibile. Esposizione, incontri, formazione e performance dedicati alla cultura del sano vivere.

Presso le Cantine associate al Movimento Turismo del Vino torna, invece, l’appuntamento con Cantine aperte: un percorso che va dall’assaggio dei vini, che potranno essere acquistati direttamente in azienda, alla scoperta dell’arte della vinificazione e dell’affinamento, dalle degustazioni culinarie con pranzi, cene e merende in cantina o all’aria aperta.

A Montesilvano torna il Timbatumba Summer Festival, l’appuntamento fisso con il divertimento con l’edizione più grande di sempre. Oltre 140 scuole di ballo Italiane e con i migliori artisti internazionali e la carica di oltre 1000 appassionati del ballo e del fitness.

Passiamo alla musica. Venerdì i Tribunale Obhal concluderanno il Rumore in Aula Tour – Parte II al MamiWata di Pescara. La band vincitrice del Tour Music Fest 2018 muove i primi passi musicali nel vivaio marchigiano della scena hard rock, con la voglia di trasmettere emozioni e combattere la paura di essere giudicati dal mondo esterno. Tanti, come di consueto, saranno i tributi a grandi artisti nazionali e internazionali proposti dai locali: da quello a Vasco a quello ai Ligabe passando per e molti altri.

Per chi vuole trascorrere qualche ora all’aria aperta, si va a cavallo sulla Majella, in canoa sul Tirino e in e.bike nella Valle adiacente. Gli amanti del teatro saranno soddisfatti con la commedia “Lu Mbise”, in scena al Teatro della Madonna del Rosario.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

Mostre

Eventi di più giorni

Fiera Bio Benessere

Timba Tumba festival

Cantine Aperte

Festeggiamenti in onore dei SS Patroni e Madonna dei Miracoli a Collecorvino

Venerdì 24 maggio 2019

All’Auditorium Flaiano in scena Ti amo ma non da morire

A Il Saloon di Popoli si canta al karaoke

Al Quo Vadis di Penne il live dei Punto Radio Kom

All’Osteria della musica di Cepagatti il tributo a Ligabue dei Mondovisione

Al MamiWata Tribunale Obhal in concerto

Al Loft 128 di Spoltore il tributo ai Litfiba dei Cafè Mexcal

Allo Jammin Club di Montesilvano il tributo a Bryan Adams dei Back to you

Sabato 25 maggio 2019

Al Futuro Imperfetto 2.0 Alessia Bronico presenta Un Dio giallo

Al Babilonia Francesco Brescia in scena con Cose Impopolari

Al Quo Vadis di Penne l’omaggio a Lucio Battisti dei Prendila così

A Il Chicco Verde il tributo a Laura Pausii dei LauraLive

Al Bloom il tributo ai The Cranberries dei Twentyone

All’Osteria della musica di Cepagatti il tributo a Ligabue dei Mondovisione

Al Loft 128 di Spoltore gli Jailbraker cantano gli AC/DC

Allo Jammin Club di Montesilvano l’omaggio a Ed Sheeran

Domenica 26 maggio 2019

Al Porto Allegro 2.0 di Montesilvano il musical Alladin

Al Teatro Madonna del Rosario I Marrucini portano in scena Lu Mbise

Al Cantiere Teatrale Adriatico in scena Krokodil e altri eroi

All’Osteria della musica di Cepagatti Gianluca Vox canta Ruggeri e Ron