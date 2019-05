Biglietti Pescara – Verona: prezzi e informazioni

La partita Pescara – Verona si giocherà domenica 26 maggio dalle ore 21. La gara è valida per la semifinale di ritorno dei playoff di Serie B

PESCARA – Domenica 26 maggio allo stadio Adriatico – Cornacchia si gioca Pescara – Verona, semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Calcio di inizio previsto per le ore 21. Tutto ancora in palio perchè si riparte dallo 0-0 dell’andata. Le due squadre hanno chiuso la regular season, rispettivamente, al sesto e al quarto posto. Per arrivare fin qui gli scaligeri hanno dovuto affrontare il Perugia ai quarti di finale.

Stando a quanto prevede il regolamento, l’Hellas deve prevalere, nel computo della doppia sfida. In caso di parità complessiva, invece, sarebbe il Pescara ad accedere alla finale, favorito dal miglior piazzamento in campionato. Chi supererà il turno affronterà in finale la vincente tra Cittadella e Benevento.



SEGUI LA CRONACA DIRETTA

Andiamo a vedere come poter seguire sugli spalti la gara e i prezzi dei tagliandi. I biglietti si potranno acquistare online sulla pagina ufficiale del sito della Pescara Calcio e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia si potranno acquistare online i biglietti della partita oltrechè al The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69. Il giorno gara, sarà aperto come di consueto il botteghino presso lo stadio

Prezzi e informazioni sui biglietti

Curva Nord e Sud: Intero 15 euro (11 euro ridotto);

Adriatica Laterale: Intero 20 euro (14 euro ridotto);

Adriatica Centrale: Intero 28 euro (20 euro ridotto);

Majella Laterale: Intero 40 euro (28 euro ridotto);

Majella Centrale: Intero 60 euro (42 euro ridotto);

Poltronissima e Vip: Intero 90 euro (63 euro ridotto);

Settore Ospiti: Tariffa unica 20 euro.