Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Disco, latino, milonga, liscio, balli di gruppo per un weekend speciale

PESCARA – Ultimo weekend di maggio: se la stagione invernale di alcuni locali è già arrivata al capolinea per altri sta già partendo la stagione estiva. Siamo a segnalarvi quelli più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Extra date al Club Zero 11: in consolle Ivan Iacobucci, Matteo Diodati e Deyayu. Da Vini e Oli il Lou Q dj set. Al Groove Urban Night con Shezzan e Markoleeno. Dopo la sosta della scorsa settimana per la concomitanza con il Pescara Tango Festival, all’Unicentro di Montesilvano torna la milonga in compagnia di Max Marzano tj. Doppia formula: si può cenare con menù alla carta (pizze, arrosticini fatti a mano, primi piatti e tanto altro) e ballare oppure entrare in milonga nel dopo-cena. Serata al Serena Majestic per gli amanti del caraibico con Timbatumba. Due sale con una dedicata alla kizomba dalle 22.45. Nuovo appuntamento al Momà con la doppia pista Caraibico / Reggaeton dalle 23 in poi.



Il sabato notte

Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia di Dj Ercole Dolabella e voce di Alessio Dandi; in consolle dalla mezzanotte dj Stefano Martire con le percussioni Christian Pepe. Ospite speciale Stefano Ranieri. Serata caraibica e reggaeton al Nettuno Pescara. Nel beach club versione invernale si parte con la cena, menù pesce o pizza da 20 euro. Musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente in compagnia dei djs Andrea Germani e Damiano Almonti. Per gli amanti del caraibico Closing Party al Fico’s Latin Club. Seconda e ultima serata del Timbabumba al Serena Majestic con gli show dalle 22 e dalle 23 si balla su ben tre sale (salsa, bacahta, kizomba). Dopo la stagione invernale la Fanatica si trasferisce allo Stabilimento Ippobeach Rnb/ Moombahton / Reggaeton. Cena spettacolo; ospite speciale Matteo Borghi. Da Vini e Oli tornna il Bubblegum Party di dj Vangelis. Psychotrendy con dj set di Stefano D’Elia da Chupa la Chupiteria. Liscio e balli di gruppo all’Unicentro di Montesilvano con Adamo in musica band. Serata di chiusura per Saturday Momà dedicato alla musica 70, 80, 90. In consolle Luca Di Carlo e Pino Corneli e ingresso gratuito.