Tra i film in uscita il 23 maggio “Aladdin”, “Il traditore”, “Forse è solo il mal di mare” e “Una vita violenta”. Trame e trailers

La settimana che va dal 23 al 29 maggio porta nuovi film per tutti. Si può sognare con “Aladdin”, commuoversi con è Forse è solo il mal di mare, riflettere con “Il traditore”. Toni drammatici in “Una vita violenta”, sfumature horror in “L’Angelo del Male – Brightburn” , atmosfere rivoluzionarie in “Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock and Roll”. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Tre desideri, due sognatori, un genio. Arriva nelle sale cinematografiche Alladin, ispirato alle celebri novelle orientali de Le mille e una notte. Aladdin è un giovane ragazzo di Agrabah convinto dall’inganno dal sultano Jafar ad entrare nella Caverna delle Meraviglie. Lì trova una lampada magica, contenente un genio in grado di esaudire tre desideri. Aladdin chiede di essere trasformato in un principe per conquistare la bellissima principessa Jasmine, già oggetto del desiderio proprio del malvagio Jafar, ma restia a convolare a nozze con un nobile. Fingersi diverso da quello che è non sarà poi così facile per Aladdin, che si troverà infatti a scontrarsi con le sue stesse bugie.

Proseguiamo con le novità che si potranno vedere dal 22 maggio con Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock and Roll. Un film con esclusive performance e interviste inedite per raccontare Asbury Park, la fucina del rock e del soul dove Springsteen e altri giganti della musica iniziarono la loro eccezionale carriera musicale. Un tempo rinomata stazione balneare, nell’estate del 1970 Asbury Park fu travolta dalle rivolte razziali che paralizzarono la città per i successivi 45 anni, trascinandola sull’orlo del baratro e riducendola in uno stato di totale degrado urbano. In una Asbury letteralmente divisa in due, la rivolta distrusse la leggendaria scena jazz e blues del westside. Ma dalle ceneri della città in fiamme, emerse l’iconico suono del Jersey.

Forse è solo mal di mare è la commedia dai toni romantici di Matteo Querci con protagonisti un padre e una figlia le cui vicende si intrecciano tra il desiderio di fuga e l’amore per una terra unica, l’Isola di Linosa. Francesco è un uomo di quarant’anni, toscano, che si è riciclato come pescatore a Linosa, dopo aver abbandonato la sua terra natia per amore di un’isolana, la stessa che, dopo diciassette anni di matrimonio lo abbandona per un nuovo amore. Anita ha diciassette anni, è la figlia di Francesco, rimasta a Linosa tra i compagni del liceo scientifico e il talento e l’ambizione di sfondare come pianista. Sullo sfondo una Linosa quasi deserta, fotografata in una stagione non turistica, dove, in certe giornate di vento e di mare mosso, si può arrivare a sera soltanto attraverso l’ironia. Francesco e Anita non possono fare a meno l’uno dell’altra, sono ognuno l’angelo custode dell’altro ma le cose cominciano a cambiare quando la ragazza fa richiesta di iscrizione alla scuola di musica classica di Lugano, in Svizzera. Le vicende personali del padre che non riesce a scacciare il fantasma della ex moglie e quelle della figlia si intrecciano, quindi, nell’attesa di una risposta che potrebbe cambiare le loro esistenze, tra riflessioni e ferite personali, sorprese e colpi di scena.

Pierfrancesco Favino è il protagonista de Il traditore di Marco Bellocchio, il film diretto da Marco Bellocchio in concorso a Cannes, incentrato sul personaggio di Tommaso Buscetta, il mafioso, noto come “il boss dei due mondi”, che aiutò Falcone e Borsellino a far luce sull’organizzazione di Cosa Nostra e sui suoi vertici. Un racconto fatto di violenze e di drammi, che inizia con l’arresto in Brasile e l’estradizione di Buscetta in Italia, passando per l’amicizia con il giudice Falcone e gli irreali silenzi del Maxiprocesso alla mafia. Ed è proprio nel momento in cui la giustizia sembra aver segnato un punto, che Cosa Nostra ricorda a Buscetta e all’Italia che la sua sconfitta è ben lontana. Scoppia la bomba a Capaci e Buscetta alzerà il tiro facendo il nome di Andreotti: un tragico boomerang che lo costringerà a fuggire dall’Italia per sempre.

L’Angelo del Male – Brightburn è il nuovo film di David Yarovesky. Cosa succederebbe se un bambino arrivato sulla terra da un altro mondo invece di dimostrarsi un eroe fosse qualcosa di molto più sinistro? Con L’angelo del male: Brightburn, il visionario regista de “I guardiani della galassia” e “Slither”, presenta una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror.

Dal Giappone arriva una favola senza tempo raccontata in tre atti: Takara – La notte che ho nuotato, di Damien Manivel e Kohei Igarashi. Sulle montagne del Giappone, un nucleo familiare di quattro persone vive in una piccola abitazione circondata dalla neve. Una notte, mentre padre esce come sempre nel buio per andare a lavorare al locale mercato del pesce, il figlio piccolo resta insonne e occupa come può il suo tempo tra i giochi. La mattina dopo, molto assonnato e con un disegno che ritrae nello zaino il mondo acquatico, non si avvia a scuola come la sorella, ma a una giornata di scoperta.



Concludiamo questa carrellata di novità con Una vita violenta, il film di Thierry de Peretti, già in selezione ufficiale a Cannes nel 2017. Nonostante la minaccia di morte che pesa sulla tua testa, Stéphane decide di tornare in Corsica per partecipare al funerale del suo migliore amico e compagno d’armi, Christophe, ucciso il giorno prima. Per Stéphane è l’occasione di ricordare gli eventi che hanno condotto lui, un intellettuale piccolo borghese di Bastia, a passare dalla piccola criminalità alla radicalizzazione politica e alla clandestinità.