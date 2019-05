Nel fine settimana possibile peggioramento per l’arrivo di una perturbazione dal Nord Europa. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Brutte notizie dagli esperti meteo. Dopo la giornata di giovedì, che si preannuncia benn soleggiata, nel fine settimana è possibile un nuovo generale peggioramento per l’arrivo di una perturbazione proveniente dal Nord Europa. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 24 maggio



Un impulso instabile raggiunge il Nord Italia nella seconda parte della giornata determinando un nuovo incremento dell’instabilità atmosferica anche sulla dorsale appenninica. Mattinata nel complesso soleggiata, con successiva formazione di locali rovesci o temporali sulle zone interne, in esaurimento entro sera. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi pomeridiani. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 25 maggio

La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con debole piogge in esaurimento però entro fine giornata. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 3050 metri. Mare quasi calmo.

Domenica 26 maggio



Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione a orientali in quota. Zero termico nell’intorno di 2800 metri. Mare da poco mosso a mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25 e 26 maggio 2019)

Pescara VEN – min 14° max 21° SAB – min 14° max 21° DOM – min 15° max 18°

Chieti VEN- min 10° max 23° SAB – min 10° max 23° DOM – min 12°max 21°

Teramo VEN – min 11° max 22° SAB – min 12° max 22° DOM – min 13° max 17°

L’Aquila VEN – min 11° max 20° SAB – min 12° max 18° DOM – min 11° max 17°



