Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano la Notte delle Streghe, gli eventi enogastronomici e i concerti

Al centro degli appuntamenti di questo terzo fine settimana di agosto c’è la ventiquattresima Notte delle Streghe, in progamma sabato e domenica nel borgo medievale di Castel del Monte. Un evento nato nel 1996 con lo scopo di riportare alla luce e alla memoria un’antica credenza popolare riguardante le streghe e un rito molto suggestivo per esorcizzarle. Tutta la manifestazione gravita, sospesa tra magia e divertimento, intorno ad uno spettacolo teatrale itinerante. Tra sagre, concerti, teatro, serate disco escursioni sono tante anche le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo Abbiamo diviso i principali eventi di sezioni tematiche: sagre ed enogastronomia, concerti, teatro, mostre, escursioni, disco e cinema.

SAGRE ED ENOGASTRONOMIA – In provincia di Pescara, venerdì ultimo giorno della Sagra del gambero e della trota a Popoli. Sabato, invece, appuntamento a Caramanico Terme con la Sagra della piangozza.

Nel teatino prosegue fino a sabato sul lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina la quinta edizione di Tartufo d’amare, il festival gastronomico del tartufo. A Fara San Martino ventesima edizione della Sagra della Pasta De Cecco, brand rinomato in tutto il mondo. Nel’antico borgo di Villa Romagnoli, nel Comune di Mozzagrogna, trentacinquesima Sagra dei dolci tipici locali: ad ogni angolo del paese si potranno degustare tarallucci, bocconotti, pizzelle, crispelle, finocchietti, calcionetti, ferratelle, cicerchiata e tante altre specialità. A Fresagrandinaria torna il tradizionale appuntamento con Borgustando, un percorso tra eccellenze enogastronomiche lungo i vicoli di borghi inesplorati. A Treglio trentatreeesima edizione della Sagra della marrocca. Una occasione per assaporare tantissimi prodotti tipici abruzzesi, ma soprattutto “lei, la protagonista della festa: la marrocca. Lessa, arrosto o comunque ingrediente di tanti piatti proposti nel menu, Venerdì allo Chalet la majelletta a Pretoro ultimo giorno del Majella Summer Festival. Una occasione per lasciarsi il caldo alle spalle e farsi trasportare tra note e sapori.

Nell’aquilano, a Navelli cinquantatreesima Sagra dei ceci e dello zafferano: gusto, creatività e Palio degli asini. A Picenze Sagra degli strozzapreti, con stand gastronomici, musica dal vivo e discoteca. A Lucoli nona Festa del toro allo spiedo: due serate gastronomiche accompagnate da musica e divertimento. A Rocca di Cambio edizione numero venti della Sagra Ijju Cerrijje con sagnette alla rocchicagnese, gnocchetti e fagioli, arrosticini, pizza fritta, patatine fritte e molto altro. Ad Acciano torna l’appuntamento con la Festa della pizza fritta, che quest’anno si potrà sarà possibile gustarla anche farcita con peperoni e cipolla, oppure alla Caprese con pomodoro mozzarella e basilico, o alla Tricolore con speck, rucola e grana, o anche in versione dolce con zucchero o Nutella. A Pacentro diciassettesima Sagra della polta, piatto unico a base di fagioli, patate, e cavoli lessati separatamente, sminuzzati e ripassati in padella con olio, aglio e, nella versione piccante, peperoncino. Ben cinquanta cantine saranno protagoniste a Gironi divini, la manifestazione enogastronomica e culturale dedicata a Dante Alighieri che animerà il centro storico di Tagliacozzo.

E per finire, nel teramano, a Campli torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della porchetta italica, giunto quest’anno alla sua quarantottesima edizione. All’evento sulla porchetta più antico d’Italia e alla Sagra più antica d’Abruzzo parteciperanno maestri che si contenderanno il titolo di miglior porchetta dell’anno. A Isola del Gran Sasso quarta edizione della Sagra degli arrosticini e del formaggio fritto: quattro giorni all’insegna di gastronomia, musica dal vivo e giochi e attività per ragazzi. Domenica a Casoli di Atri prende il via la nona edizione del Festival delle birre artigianali.

CONCERTI – Venerdì sera al Porto Turistico di Pescara, per una tappa del suo tour Maredentro, arriverà in concerto Bungaro mentre a Orsogna ci sarà Federica Carta. Eugenio Bennato sarà in concerto a Rivisondoli, Dodi Battagliaa Pianola,Giuliano Palma a Balsorano Vecchio.Sabato sera Luca Carboni si esibirà in concerto a Francavilla al mare, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Franco; David Van de Sfroos arriverà a San Vincenzo Valle Vecchio mentre i The Kolors saranno a Rivisondoli. In occasione della Notte Azzurra, i Tiromancino, con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, arriveranno a Tottea. Domenica il Grandissimo Tour di Irene Grandi farà tappa a Roccaraso.

TEATRO – Per l’edizione numero trentasette dello Spoltore Ensemble, venerdì Gabriele Cirilli andrà in scena con lo show “Mi piace”, sabato Michele Placido salirà sul palcoscenico dcon lo spettacolo “La notte dei Poeti”; domenica spazio alla grande musica con il “Premio Oscar” Nicola Piovani che si esibirà con il suo Ensemble in “La musica è pericolosa”. Sabato al Teatro D’Annunzio appuntamento finale dell’edizione 2019 del PeFest. Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi porteranno in scena A ruota libera.

MOSTRE – Franco Summa sarà protagonista al Museo casa natale Gabriele D’Annunzio con la mostra-installazione “All’ombra delle fanciulle in fiore”. Presso The Urban Box a Pescara si potrà visitare la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte. A palazzo D’Avalos la mostra Superpop 20/21.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport.

DISCO – Si balla ovunque: Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, La Playa e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporter Beach a Fossacesia. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.