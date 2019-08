Cosa fare a Pescara e provincia nel weekend? In primo piano lo Spoltore Ensemble, il teatro e il concerto di Bungaro

PESCARA – Teatro e musica la protagonisti del terzo weekend di agosto a Pescara e provincia. Venerdì prenderà il via l’edizione numero trentasette dello Spoltore Ensemble, dedicata ai “grandi Figli d’Abruzzo”, che vedrà la presenza di ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, protagonisti degli appuntamenti di teatro, cabaret, musica. Venerdì Gabriele Cirilli andrà in scena con lo show “Mi piace”. Sabato Michele Placido salirà sul palcoscenico dcon lo spettacolo “La notte dei Poeti”: ospite d’eccezione della serata sarà l’attore Brenno Placido, figlio di Michele e già apprezzato attore nel mondo del cinema, della televisione e del teatro. Domenica spazio alla grande musica con il “Premio Oscar” Nicola Piovani che si esibirà con il suo Ensemble in “La musica è pericolosa”: durante la serata, il grande compositore, proporrà le sue meravigliose colonne sonore composte per registi quali Fellini, Monicelli, Benigni e alcune canzoni della sua vasta produzione quali “Storia di un impiegato” per Fabrizio De Andrè e canzoni scritte con lo sceneggiatore Vincenzo Cerami. Sabato al Teatro D’Annunzio appuntamento finale dell’edizione 2019 del PeFest. Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi (quest’ultimo firma anche la regia) porteranno in scena A ruota libera, una chiacchierata a ruota libera (da cui il titolo) su temi che vanno dal quotidiano al mondo dello spettacolo, il tutto infarcito da mille aneddoti, vissuti dai protagonisti in quel sottile confine tra realtà e finzione.

Passiamo alla musica. Venerdì sera al Porto Turistico, per una tappa del suo tour Maredentro, arriverà in concerto Bungaro, cantautore elegante, artigiano della musica, autore di un grandissimo numero di canzoni portate al successo dai più importanti artisti italiani: Mannoia, Vanoni, Ayane, Ferreri, Mengoni, Morandi, Ruggiero, Civello, Magoni, solo per citarne alcuni. Sempre venerdì, a partire dalle 18, presso l’ex Convento delle Clarisse a Caramanico Terme, si svolgerà Cantina in Festival, il primo Festival organizzato da Cantina Majella, diventata ormai un punto di ritrovo musicale abruzzese e non solo. Ad alternarsi, nella suggestiva e storica atmosfera che l’ex Convento delle Clarisse rappresenta, nomi di spicco del panorama musicale abruzzese e non: Jester at Work + Marianna D’Ama, Sherpa, Sunday Morning e Orange8. All’Anfiteatro Flaiano farà invece tappa Queen at the Opera, evento Rock/Sinfonico interamente basato sulle musiche di Freddy Mercury e compagni. Prosegue la ventiseiesima edizione della rassegna Concerti sotto le stelle. Sabato dedicato al tango con il Quartetto Fancelli. Massimo Santostefano al bandoneon, Francesco Peverini al violino, Samuele Settini al contrabbasso e Marco Colabucci al pianoforte costituiscono un quartetto di rara bellezza. Lo spettacolo si avvarrà della splendida coppia di ballerini Gioia Abballe e Simone Facchini. Apriranno il concerto Aurora Gambone & Ilaria Del Prete. Per tutto il weeekend, invece, lo Stadio del Mare sarà il palcoscenico dell’Ottava edizione di “Swing on the Beach” che dal 2011 ospita a Pescara gli appassionati di questo genere musicale provenienti da tutta Italia e dal Mondo.

Per quanto riguarda gli eventi enogastronomici, venerdì ultimo giorno della Sagra del gambero e della trota a Popoli. Sabato, invece, appuntamento a Caramanico Terme con la Sagra della piangozza, dedicata a questa pasta tipica abruzzese ricavata da sfoglia di pasta tirata a mano con il matterello e poi tagliata a quadri.

Gli amanti dell’arte potranno visitare presso The Urban Box a Pescara la mostra “The Urban Toys”, la prima sul territorio nazionale ad essere completamente dedicata a questa forma d’arte, Per la prima volta in Italia verranno esposte opere di artisti di fama internazionale come KAWS, Ron English, Frank Kozik, James Jarvis e tanti altri che hanno contribuito alla nascita e alla crescita del movimento dei Vinyl Toys. I pezzi in mostra fanno parte di un percorso di collezionismo che parte dal 2005 fino ad oggi, la disponibilità all’interno della collezione delle opere più rappresentative della corrente permetteranno al visitatore di ripercorrere tutte le evoluzioni del movimento.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara, costantemente in aggiornamento, è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

