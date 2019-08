Cosa fare a Teramo nel terzo weeekend di agosto? In primo piano le sagre, il concerto di Tiromancino e la movida



TERAMO – Sono le sagre le protagoniste del terzo weeekend di agosto a Teramo e Provincia. A Campli torna il tradizionale appuntamento con la Sagra della porchetta italica, giunto quest’anno alla sua quarantottesima edizione. All’evento sulla porchetta più antico d’Italia e alla Sagra più antica d’Abruzzo parteciperanno maestri che si contenderanno il titolo di miglior porchetta dell’anno. A Isola del Gran Sasso quarta edizione della Sagra degli arrosticini e del formaggio fritto: quattro giorni all’insegna di gastronomia, musica dal vivo e giochi e attività per ragazzi. Domenica a Casoli di Atri prende il via la nona edizione del Festival delle birre artigianali. Presso gli stands enogastronomici, si potranno degustare primi piatti al ragu di cinghiale, salsicce, mazzzarelle teramane, arrosticini, frittelle, patatine, wurstel, olive ascolane, formaggio fritto e molto altro Ma soprattutto si potranno assaggiare oltre trenta tipi di birre di diverse tipologie: bionde, luppolate, non filtrate ma soprattutto artigianali.

Dopo il successo del tour pieno di sold out nei più importanti teatri italiani, in occasione della Notte Azzurra, i Tiromancino, con la straordinaria sensibilità artistica di Federico Zampaglione, arrivano a Tottea. La band è pronta a regalare, come sempre, uno spettacolo imperdibile ed emozionante, tra i più grandi successi del repertorio e sorprese inedite. A Tossicia tredicesima edizione del Toxicity Rock Festival, tra inediti, cover band, e hip hop; durante i tre giorni si potranno anche degustare specialità locali quali arrosticini, i “Toxburger” (hamburger di pecora), hamburger di vitello, pizza bianca con salsiccia.

Sempre al top la movida teramana. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella, Novavita e la Playa a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto: le occasioni dove poter ballare sono davvero tantissime.

Chi opta per il cinema, per quanto riguarda le novità e la programmazione nelle sale d’Abruzzo, vi rimandiamo alla sezione dedicata. Andiamo, però, a vedere nel dettaglio, giorno per giorno, cosa ci aspetta ricordando che dettagli si possono consultare accedendo al calendario relativo agli eventi a Teramo e dintorni.

Eventi di più giorni

Sagra della porchetta italica – Campli

Sagra dell’arrosticino e del formaggio fritto – Isola del Gran Sasso

Festival delle birre artigianali a Casoli di Atri

Toxicity Rock Festival

Venerdì 16 agosto

Si canta al Karaoke all’Hotel Villa Luigi a Martinsicuro

Jalisse – Poggio Morello di Sant’Omero

Manuela Arcuri ospite al Sirenetta Luxury Baech di Silvi

Distretto 13 live allo Chalet Portofino a Martinsicuro

Jeffrey Smith Band live al Lido Cesare di Giulianova

Si balla latino al Mito dancing a Tortoreto

Il venerdì del Sunset beach a Pineto

Madre natura on the beach al Manakara di Tortoreto

Si balla latino al Serenella Beach di Giulianova

Disco Party ai Bagni 69 a Giulianova

Friday love al Lido Lauretta a Roseto degli Abruzzi

Sabato 17 agosto

Notte Azzurra di Tottea

Tiromancino in concerto a Tottea

Selezioni Miss Prix allo Chalet La Rotonda a Giulianova

Il tributo di Anto a Biagio Antonacci al Caffè dei Poeti di Pineto

Roppoppò Show a Cermignano

Si balla a La Suite a Giulianova

Si balla a La Playa a Giulianova

Milonga al Lido Mar de la Plata a Silvi

Tutti a 90 al Manakara di Tortoreto

Gianni Schiuma al Gattopardo di Alba Adriatica

Domenica 18 agosto

Visita guidata con falconiere alla Fortezza di Civitella del Tronto

La domenica latina allo Chalet Hawaii di Alba Adriatica

Roppoppò Show a Silvi

Direzioni Parallele live al Lido Azzurra a Roseto degli Abruzzi

Spaghetti Rocchenroll live ad Alba Adriatica

Serata latina al Serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova