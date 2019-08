Fine settimana con tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Temperature nella norma: minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Si rinforza l’anticiclone delle Azzorre il quale determinerà una fase nel complesso soleggiata e con temperature intorno alle medie del periodo. Non si esclude qualche possibile temporale in Appennino nelle ore pomeridiane. Ma vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 16 agosto



Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3500 metri. Mare poco mosso.

Sabato 17 agosto



Giornata con tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione a orientali; deboli dai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare da quasi calmo a poco mosso.

Domenica 18 agosto

Ancora una giornata con tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; molto deboli in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4500 metri. Mare quasi calmo.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (16, 17, 18 agosto)

Pescara VEN – min 21° max 28° SAB – min 21° max 29° DOM – min 22° – max 31*

Chieti VEN- min 14° max 28° SAB – min 16° max 29° DOM – min 16° max 32°

Teramo VEN – min 16° max 28° SAB – min 17° max 29° DOM – min 18° max 32°

L’Aquila VEN – min 13° max 28° SAB – min 13° max 28° DOM – min 15° max 30°



