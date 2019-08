Haber, Papaleo, Rubini e Veronesi in scena a Pescara con “A ruota libera”

Sabato 17 agosto al D’Annunzio ultimo appuntamento del PeFest 2019 nel segno del teatro estivo “rilanciato dopo 15 anni di assenza” dichiara il presidente Valori

PESCARA – Arriva all’appuntamento finale l’edizione 2019 del PeFest e lo fa alla grande con A ruota libera, uno spettacolo del ciclo Teatro al D’Annunzio. Sul palco un poker di stelle del piccolo e grande schermo. Attori, registi, musicisti, sceneggiatori della caratura di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi (quest’ultimo firma anche la regia). Musiche di: Musica da Ripostiglio.

La data è fissata a sabato 17 agosto, ore 21:15, nell’anfiteatro cittadino – Monumento Teatro D’Annunzio, lungomare Colombo 122 – ed è il frutto di una collaborazione tra l’EMP, Ente manifestazioni pescaresi e il TRA, Teatri riuniti d’Abruzzo, con Federico Fiorenza.

Il pubblico potrà godersi una chiacchierata a ruota libera (da cui il titolo) su temi che vanno dal quotidiano al mondo dello spettacolo, il tutto infarcito da mille aneddoti, vissuti dai protagonisti in quel sottile confine tra realtà e finzione. Questo spettacolo-incontro sarà dunque un vortice di racconti, canzoni ed emozioni, tra risate e riflessioni. “Solo dei grandi artisti – si legge nella sezione Spettacolo del Corriere dello Sport – riescono a trasformare una semplice chiacchierata tra amici in uno spettacolo di successo”.

“Chiudiamo questa lunga edizione del PeFest – commenta il presidente dell’EMP Angelo Valori – nel segno del teatro estivo, che abbiamo rilanciato, come stagione, dopo oltre quindici anni di assenza. In totale abbiamo messo su una proposta di ben 39 spettacoli, divisi tra Funambolika, che ne ha contati 12, il Pescara Jazz, con 18 concerti e 9 del teatro. Colgo l’occasione per ricordare come il festival Jazz abbia ottenuto anche il gradito apprezzamento della stampa nazionale e sia stato segnalato dal Giornale della Musica e da Jazzit tra i primissimi festival italiani. Ottimo anche il successo di pubblico e di critica raccolto dal festival dedicato al Nuovo Circo, con spettacoli originali e mozzafiato e grandi vedettes da tutto il mondo”.

BIGLIETTI

Biglietti disponibili sul circuito CiaoTickets e nei punti vendita convenzionati, nelle biglietterie dell’EMP o al botteghino la sera stessa dello spettacolo. Per info: 393/9055578. Poltronissima intero 26,50 euro. Poltrona 21,50 euro. Poltrona Bonus Cultura 16,50 euro. Poltrona ridotto 16 euro. Disabili in carrozzina 21,50. Disabili ridotto (3-18 anni e over 65) 16 euro.