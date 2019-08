Cosa fare nel secondo weekend di agosto nel teatino? In evidenza le sagre e i concerti di Luca Carboni e Federica Carta



CHIETI – Enogastronomia e musica sono i protagonisti del terzo fine settimana di agosto a Chieti e provincia. Prosegue fino a sabato sul lungomare Cristoforo Colombo di San Salvo Marina la quinta edizione di Tartufo d’amare, il festival gastronomico del tartufo. Il menù 2019 prevede bruschetta al tartufo, un primo a scelta tra Ravioli con ricotta, tartufo e spinaci in bianco o pennette alla matriciana con tartufo, un secondo a scelta tra arista di maiale con tartufo o formaggio arrosto con tartufo, e tre grandi novità di quest’anno, farro al tartufo, arrosticini al tartufo e porchetta al tartufo. Per contorno un’insalata di pomodori. A Fara San Martino ventesima edizione della Sagra della Pasta De Cecco, brand rinomato in tutto il mondo: si potranno gustare tanti formati di pasta conditi con diversi sughi. Nell’antico borgo di Villa Romagnoli, nel Comune di Mozzagrogna, trentacinquesima Sagra dei dolci tipici locali: ad ogni angolo del paese si potranno degustare tarallucci, bocconotti, pizzelle, crispelle, finocchietti, calcionetti, ferratelle, cicerchiata e tante altre specialità. Tutte le serate saranno allietate da musica rigorosamente dal vivo. A Fresagrandinaria torna il tradizionale appuntamento con Borgustando, un percorso tra eccellenze enogastronomiche lungo i vicoli di borghi inesplorati: passeggiando per le strette strade dei borghi potrete si potranno degustare piatti e dolci tipici della cultura locale: scrippelle, porchetta, pasta e fagioli, pasta con pcinghiale, pallotte cace e ove, vino e molto altro. A Treglio trentatreeesima edizione della Sagra della marrocca. Una occasione per assaporare tantissimi prodotti tipici abruzzesi, ma soprattutto lei, la protagonista della festa: la marrocca. Lessa, arrosto o comunque ingrediente di tanti piatti proposti nel menu, prevalentemente a base di mais e suoi derivati, la pannocchia sarà indiscutibilmente la regina della festa. Venerdì allo Chalet la majelletta a Pretoro ultimo giorno del Majella Summer Festival. Una occasione per lasciarsi il caldo alle spalle e farsi trasportare tra note e sapori: tre giorni di piatti tipici abruzzesi, braceria, pecorino a km zero, rustelle e molto altro ancora; l tutto annaffiato da vino e birra alla spina. In serata atmosfere Anni ’50 con i The Fuzzy Dice.

A Orsogna venerdì arriverà Federica Carta, mentre sabato ci saranno Il Mito dei New Trolls. Sabato sera Luca Carboni si esibirà in concerto a Francavilla al mare, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Franco. Il concerto si terrà in piazza Benedetto Croce, nei pressi della stazione ferroviaria, con inizio alle ore 22 e sarà a ingresso gratuito. L’artista bolognese proporrà tutti i suoi più grandi successi oltre ai brani del suo ultimo album “Sputnik”, uscito a giugno dello scorso anno. La tromba sarà la protagonista del Festival Rocca san Giovanni Jazz, tre giorni di grandi concerti, con straordinari musicisti. Ad aprire la serata di venerdì un tributo speciale a Miles Davis a cura della“Onj Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori italiani, diretta e con gli arrangiamenti del Maestro Pino Jodice. Sabato sarà la volta del trombettista e compositore fiorentino Francesco Giustini Organ Trio, con due grandi ospiti Massimo Morganti al trombone e Dario Cecchini al sax baritono e al flauto contralto. Chiusura col botto, domenica, con il Fabrizio Bosso Quartet.

Nel centro di Lanciano torna l’appuntamento con Baciami piccina, il Festival vintage. Una due giorni indimenticabile, immersi nel modernariato, nei mercatini a tema, nella musica. Un tuffo negli anni ’50 e ’60 a suon di Rock ‘n Roll e colpi di brillantina, con l’obiettivo di coinvolgere la città in una festa dal sapore retrò e carica di ricordi.

