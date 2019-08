Al centro degli appuntamenti del terzo weekend di agosto nell’aquilano La Notte delle steghe, le sagre e i concerti di grandi artisti

L’AQUILA – Sagre e concerti protagonisti del terzo weekend di agosto nell’aquilano. Ma su tutti gli eventi ne spicca uno in paticolare: stiamo parlando della ventiquattresima Notte delle Streghe, in progamma sabato e domenica nel borgo medievale di Castel del Monte. n evento nato nel 1996 con lo scopo di riportare alla luce e alla memoria un’antica credenza popolare riguardante le streghe e un rito molto suggestivo per esorcizzarle. Tutta la manifestazione gravita, sospesa tra magia e divertimento, intorno ad uno spettacolo teatrale itinerante.

Un tuffo nel Medioevo anche a Pizzoli dove per tre giorni le vie e le piazze del centro ospiteranno il mercato, giochi per piccoli e adulti, mostre artigianato e tanti stands gastronomici per assaporare il buon cibo legato alla tradizione locale. A Navelli cinquantatreesima Sagra dei ceci e dello zafferano: gusto, creatività e Palio degli asini. A Picenze Sagra degli strozzapreti, con stand gastronomici, musica dal vivo e discoteca. A Lucoli nona Festa del toro allo spiedo: due serate gastronomiche accompagnate da musica e divertimento. Rocca di Cambio edizione numero venti della Sagra Ijju Cerrijje con sagnette alla rocchicagnese, gnocchetti e fagioli, arrosticini, pizza fritta, patatine fritte e molto altro. Ad Acciano torna l’appuntamento con la Festa della pizza fritta, che quest’anno si potrà sarà possibile gustarla anche farcita con peperoni e cipolla, oppure alla Caprese con pomodoro mozzarella e basilico, o alla Tricolore con speck, rucola e grana, o anche in versione dolce con zucchero o Nutella. A Pacentro diciassettesima Sagra della polta, piatto unico a base di fagioli, patate, e cavoli lessati separatamente, sminuzzati e ripassati in padella con olio, aglio e, nella versione piccante, peperoncino. Ben cinquanta cantine saranno protagoniste a Gironi divini, la manifestazione enogastronomica e culturale dedicata a Dante Alighieri animerà il centro storico di Tagliacozzo: una tre giorni ricca come sempre di eventi e più che mai attenta a celebrare l’anno del cibo promosso dall’Unione Europea e il Montepulciano d’Abruzzo festeggiato in tutta la regione.

Per gli appuntamenti musicali, venerdi Eugenio Bennato sarà in concerto a Rivisondoli, Dodi Battaglia sarà a Pianola, Giuliano Palma a Balsorano Vecchio. Sabato David Van de Sfroos arriverà a San Vicenzo Valle Vecchio mentre i The Kolors saranno a Rivisondoli. Domenica il Grandissimo Tour di Irene Grandi farà tappa a Roccaraso.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: dall’escursioni in ebike da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio alla gita a cavallo a Scanno o a Pescocostanzo.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Notte Streghe a Castel del Monte

Festa medievale Terrae Pizculi – Pizzoli (AQ)

Gironi DiVini – Tagliacozzo

Sagra ceci e zafferano – Navelli

Sagra degli strozzapreti – Picenze

Festa del toro allo spiedo – Lucoli

Sagra Ijju Cerrijje – Rocca di Cambio

Festa della pizza fritta di Acciano e della birra artigianale – Acciano

Sagra della polta – Pacentro

Venerdì 16 agosto

Eugenio Bennato in concerto a Rivisondoli

Dodi Battaglia in concerto a Pianola

Giuliano Palma in concerto a Balsorano Vecchio

Marco Ligabue in concerto a Roccacinquemiglia

Si gioca a Il Cervellone quiz al Game di Cocullo

Il tributo dei Sporavvisuti e sopravviventi a Bisegna

Regina The Real Queen Experience live a Ortucchio

Piano Piano per Sulmona con Noreda Graves

Sabato 17 agosto



A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo in Val d’Arano

In ebike sul lago di Scanno

Sapori in festa – Pettorano sul Gizio

Sagra delle fettuccine – Villa San Sebastiano

David Van De Sfroos – San Vincenzo Valle Roveto

The Kolors in concerto a Rivisondoli

Holi Color a Picenze

Notte nera a Scanno

Direzioni Parallele live a Collelongo

Domenica 18 agosto

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo della Valle d’Arano

Sagra della ciammella – Scurcola Marsicana

Sagra della lasagna a Civita di Oricola

Irene Grandi – Roccaraso

Fetsival dei giochi antichi a Scontrone

Si gioca a Il Cervellone quiz a Collarmele