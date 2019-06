Abruzzo turismo: eventi e spettacoli nel weekend (14 – 16 giugno)

Cosa fare e vedere questo fine settimana in Abruzzo? In primo piano l’International Pizza Festival e gli altri appuntamenti enogastronomici

Sagre, concerti, serate disco escursioni: sono tante le tante cose da fare in tutte e quattro le province dell’Abruzzo nel terzo weekend di giugno 2019. Ci permettiamo di darvi qualche suggerimento, rimandandovi comunque al nostro consueto calendario giornaliero, in costante aggiornamento, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma non solo per il fine settimana.

FIERE E SAGRE – Venerdì dalle ore 18 appuntamento con Pescara Food & Beer nel cuore di Pescara Vecchia, in via Corfinio. Vi si possono trovare degustazioni di birre, ristorazione con menù pesce, pizza o carne ma anche street food e musica dal vivo. Da venerdì a domenica a Garrufo di Sant’Omero è la volta del Garrufo Stinc Festival: stand gastronomici con stinco di maiale, accompagnato da patate o alla birra, wurstel con patate, hot dog, arrosticini, birra alla spina e artigianale e tanto altro. In piazza Martiri a Teramo arriva, invece, l’International Pizza Festival: per tre sere protagonisti saranno le migliori pizzerie d’Italia, 30 maestri pizzaioli e 10 selezionati operatori di Street Food. Negli stessi giorni a Tortoreto si svolge la decima edizione di Finchè c’è birra c’è speranza: stand gastronomici, birra artigianale, arrosticini, area bimbi e musica dal vivo. Sabato all’Aurum Bollicine D’Abruzzo, degustazione di oltre 50 spumanti d’Abruzzo con stand di prodotti tipici regionali con musica jazz dal vivo. Il ricavato andrà alla fondazione Onlus Oltre Le Parole. Sabato e domenica, ad Ari, in occasione della Festa di Sant’Antonio da Padova, sesta edizione della Sagra della paparella,

MUSICA – Musica un po’ per tutti i gusti. Il 14 e 15 si svolgerà l’ottava edizione della rassegna Musica Sacra a Pescara. Due concerti che si terranno rispettivamente a Pescara Colli e Porta Nuova. A Celano, in occasione della Festa del Sacro Cuore, sabato salirà sul palco Rocco Hunt, rapper ventiquattrenni italiano, già vincitore in carriera del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono, del Premio Emanuele Luzzati e del Premio Assomusica.Tanti i live e i tributi a grandi artisti nazionali e internazionali.

MOSTRE – Agli appassionati di arte segnaliamo al 16 Civico a Pescara “Il suono del limite”, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni.

ESCURSIONI – Si cammina, si va a cavallo e in e-bike un po ovunque: da Punta Penna a Punta Aderci, dalle Valli di Scanno a quella del Tirino l’occasione è buona per praticare qualche ora di sport. In particolare, vogliamo segnalare questa settimana il percorso delle Scalelle, ad anello e adatto a tutti, e una traversata in quota lungo le creste del Morrone, per persone un pochino più esperte.

DISCO – La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto, Supporte Beach a Fossacesia…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante. Per quanto riguarda la movida pescarese alla sezione dedicata alle singole schede eventi del weekend.

CINEMA – Per chi volesse un weekend più tranquillo un’ottima alternativa potrebbe essere quella di trascorrere qualche ora al cinema con gli amici o in famiglia. Tanti i film novità del weekend ma per quanto riguarda la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alle sezioni dedicate per Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.