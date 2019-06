Cosa fare nel terzo weekend di giugno nel teatino? Sagra della paparella ad Ari, passeggiata ottocentesca e viaggio nel mono di Harry Potter



CHIETI – Tantissimi gli eventi in programma anche nel secondo fine settimana di giugno a Chieti e provincia. Ad Ari sabato e domenica, in occasione della Festa di Sant’Antonio da padova, si svolge la sesta edizione della Sagra della paparella, vero e proprio viaggio alla riscoperta dei gusti e delle tradizioni locali: papparella, “pallote cacio e ova”, baccalà e altre specialità da gustare accompagnati da musica live anni 60’/70′.

Volete immergervi in una atmosfera di altri tempi? Ecco allora l’occasione che fa per voi! Domenica ci sarà “una passeggiata nell’800” nella villa comunale di Chieti. Il parco cittadino tornerà indietro di duecento anni, indossando gli abiti fastosi di un passato ricco di storie ed aneddoti. La giornata si aprirà alle ore 10 con la passeggiata in abiti storici lungo Corso Marrucino, alle ore 10.30 previsto l’arrivo davanti la fontana della villa Comunale dove ci svolgeranno le danze ottocentesche. Alle 11, passeggiata culturale alla scoperta dei luoghi più significati del grande spazio verde cittadino a cura del Prof. Paolo Rapposelli. Il momento del pranzo sarà all’insegna della convivialità, l’invito per tutti è quello di portare da casa una tovaglia o una coperta e quanto necessario per condividere un pic-nic tutti insieme sull’erba. Alle 14 spazio alla lettura dei romanzi ottocenteschi spiegati da Milena Valignani. Alle 16.30, all’interno di Palazzo Lepri, nei locali dell’associazione Luca Romano, verrà illustrata la ricerca storica “Carrozze e viabilità nel passato a Chieti e non solo”.

Sabato e domenica per gli amanti della saga di Harry Potter appuntamento allo Stammtish Taver di Chieti Scalo con la seconda edizione di Expecto Patronum. Due giornate in compagnia di tornei di Quidditch, maghi, mercatini a tema, cronocene con delitto, cosplay, ospiti e, in anteprima, la Capanna di Hagrid.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Chieti è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per i film in programmazione a Chieti e provincia vi rimandiamo alla sezione dedicata.

Eventi di più giorni

Maggio Teatino: il calendario degli eventi

Al Centro Commerciale Centauro di Chieti la Sagra degli arrosticini

Sagra della paparella ad Ari (sabato e domenica)

Allo Stammtisch tavern di Chieti Expecto patronum 2 (sabato e domenica)

Mostre

A Palazzo D’Avalos Guernica di Sofia Gandarias

Venerdì 14 giugno 2019

A Il Gatto e la Volpe a San Giovanni Teatino Arrosticini e sto!

Al Centro Culturale San Salvo in scena Eppure soffia ancora

All’Amadeus di Brecciarola serata di musica e solidarietà

Allo Storico88 di Villamagna il live dei The Fuzzy Dice

Il cafè Piqua di Guardiagrele ospita Madre Natura di Ciao Darwin

Si ballano Reggaeton e Hip Hop a Il Chiosco di Altino

Al Supporter Beach di Fossacesia ospite Bobo Vieri

Sabato 15 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

A San Salvo la Fiera del riuso e del baratto

Al Birrificio Maiella di Pertoro la Maiella’s Beer Fest

A Teatro Marrucino di Chieti serata solidale con i comici di Zelig e Colorado

Al Tikitaka Village a Francavilla al mare il Pehc Fest 2019

Si balla al El Domingo a San Salvo

Il sabato sera al Supporter Beach a Fossacesia

Domenica 16 giugno 2019

A cavallo da Punta Penna a Punta Aderci

Passeggiata Ottocentesca alla Villa Comunale di Chieti

A Villa Andreoli si balla con Simona Quaranta

La domenica del Supporter Beach di fossacesia