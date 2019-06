Un promontorio di matrice subtropicale garantisce un fine settimana stabile e soleggiato ovunque. Le minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Ottime notizie dagli esperti meteo! Il promontorio anticiclonico di matrice subtropicale che si è rinforzato sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, garantirà anche per il prossimo fine settimana tempo stabile, soleggiato e dal clima tipicamente estivo. Non si esclude tuttavia qualche annuvolamento cumuliforme nella giornata di domenica, in rapido dissolvimento. vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 14 giugno



L’anticiclone subtropicale continua a interessare l’Italia e il Mediterraneo determinando un’altra giornata complessivamente stabile e ben soleggiata anche in Abruzzo, con temperature estive. Venti deboli in quota da Sud-Ovest e di direzione variabile altrove. Mare da poco mosso a quasi calmo.

Sabato 15 giugno

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Venti deboli in rotazione ai quadranti sud occidentali; tesi dai quadranti sud occidentali in intensificazione in quota. Zero termico nell’intorno di 4150 metri. Mare poco mosso.

Domenica 16 giugno



La pressione cede rapidamente determinando un peggioramento pomeridiano, con deboli piogge in esaurimento serale con ampi rasserenamenti. Venti deboli; deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Mare poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (14, 15 e 16 giugno)

Pescara VEN – min 20° max 29° SAB – min 21° max 29° DOM – min 22° max 29°

Chieti VEN- min 17° max 32° SAB – min 16° max 34° DOM – min 17° max 32°

Teramo VEN – min 18° max 31° SAB – min 17° max 32° DOM – min 19° max 32°

L’Aquila VEN – min 15° max 33° SAB – min 20° max 31° DOM – min 16° max 31°



