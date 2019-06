Quali serate trovare a Pescara per divertirsi? Inaugurazioni al Lido 186 e al Lido Azzurro e tantissimi altri appuntamenti speciali

PESCARA – La stagione estiva della movida pescarese è ormai completamente avviata. Ormai quasi tutti i locali hanno lanciato le loro serate e i loro pomeriggi domenicali per una stagione che si preannuncia sfavillante. Siamo a segnalarvi gli appuntamenti più interessanti della movida a Pescara, ricordandovi che nel nostro calendario con gli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni utili e i dettagli dei singoli pomeriggi o serate.

Il venerdì notte

Ciao Mare presenta il venerdi nel nuovo Pepito Beach con cena live con le musiche degli Studio 54 e dopocena in compagnia dei djs di Luca e Di Carlo. Al Lido 186 torna l’appuntamento con Grazie a Dio é venerdì: cena spettacolo con menù a base i pizza o pesce e in compagnia della musica di Maurizio Di Martino e Fabrizio Fasciani; a seguire disco con il dj set di Alberto Cantarini ed Enzo Di Pietro. Kalima Beach Club presenta Corazon il venerdi latino/reggaeton di Pescara; nell’area latina line up formata dai djs Caliente e El Timbal, in quella Reggaeton dalla Guerilla Crew Djs. Prima serata del venerdì al Café del Mar con la musica buena caraibica e Lomitos, Valter, Pirata e Caribee in consolle. Love Party di Palazzo Dj a La Lampara. Allo stabilimento Hawaii torna l’appuntamento con Blackbox Summer Flow, the freshest party in town: un mix di Hip Hop, Trap, Moonbah, Reggaeton, Afro Beat e Indie. Line up formata da Markoleeno, Beez e Danilo Tocco. Opening Party al Lido Azzurro: per l’occasione ospite sarà il dj Luigi Mastroianni, All’Unicentro di Montesilvano tango argentino in compagna di El Chico tj.

Il sabato notte

Inaugura il sabato sera DinnerChic del Lido 186: cena in musica con la Raffaele Rubino live band e a seguire disco con il dance dj set di Paolo Sala, Mauro Cesarone e Matteo di Medio. Serata caraibica e reggaeton al Nettunobeach Pescara. Nuovo appuntamento per il beach club versione estiva con più spazio per il divertimento. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro; musica e animazione coinvolgente che faranno cantare e ballare per una serata divertente. Nuova serata latina con ingresso gratuito al Cafè del Mar; in consolle un poker di djs: Lomitos, Valter, Pirata e Caribe. Si parte con la cena, menù pesce a partire da 25 euro o pizza da 20 euro; si canta e si balla a partire dalle 23. Al Pepito Beach Ayvamos: Reggaeton, Dembow, UrbanLatin in compagnia di DirtyMo, Gianluca Gab, Christian Belmonte e Paolo SlengTeng. Ospite speciale dj Polin.



A la Lampara dalle 23 fino a notte fonda dj Snaporaz farà ballare tutti quanti nell’allegria più sfrenata. Al Jumbo con cena, spettacolo di Irene Chanel e disco. Nella main room special i resident djs Andrea Mammarella, Sandy e Pietro Sablone; ospite speciale sarà dj Nausica. Nel Bamboo priveè musica selezionata da Paolo Noise. Allo Stabilimento Ippobeach torna La Fanatica: cena con possibilità di scelta tra menù a base di pizza o pesce e a seguire disco con i ritmi di Rnb, Moombahton e Reggaeton. Cioè all’Hawaii Beach: l’ambiente sarà quello di quando da piccoli si sfogliava l’omonimo giornalino, con una line up formata dai djs Poppower e Danny Touch.; musica house, classic house, funky, disco, Anni 90 e 2000. Al Tortuga cena spettacolo e disco in compagnia dei resident Djs Pino Titta, Andrea Germani e Jonathan Sterli. Nuova serata al Medusa che propone “Unique” con cena e disco in compagnia di Dj Ercole Dolabella e voce di Alessia Ferretti e fabio Emme; in consolle dalla mezzanotte dj Pierluigi Chiareri con le percussioni Christian Pepe. Cena spettacolo al Tre Palme di Montesilvano; a seguire disco con il dj set pezzi da Novanta. All’Unicentro di Montesilvano liscio e balli di gruppo con la Adamo in musica band.

Domenica 16 giugno

A partire dalle 17 il Pepito Beach, tra un mojito e l’altro, propone il live dei Wild Acoustic Trio. Per la rassegna “Elements” dedicata ai 4 elementi terrestri (Acqua, Aria, Terra e fuoco) Cantieri a Villanova ospita Ilario Alicante, salito alla ribalta nel 2008 con l’uscita del suo Vacaciones en Chile. In serata, dalle 22.30, al Lido La Vongola torna l’appuntamento con La domenica Room33: musiche selezionate dai djs Trew, B3LM e Danili Tocco.