Tra i film in uscita il 13 giugno “Beautiful Boy”, “Blue my mind – Il segreto dei miei anni” e “Il grande salto”. Trame e trailers

Drammatici, storici, horror, sociali: sono otto i film in uscita nella settimana che va dal 13 al 19 giugno. Tanti i temi trattati: dalla tossicodipendenza all’omosessualità passando per malavita e terrorismo. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer. All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece tovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili.

Cominciamo dal drammatico Beautiful boy, basato sull’omonimo bestseller del noto giornalista David Sheff ediretto dal regista Felix van Groeningen, che descrive il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante dell’amore. Racconta di Nick Shelf, ragazzo, bellissimo, intelligente, che da adolescente, comincia a sperimentare qualche droga,in particolare la metanfetamina. Nick vorrebbe venirne fuori, ma non ci riesce: si pente, chiede aiuto, si disintossica e ci ricade. Il resto è la storia di un calvario che investe tutta la famiglia, che farebbe qualsiasi cosa per poterlo aiutare.

Proseguiamo con il fantastico Blue my mind – Il segreto dei miei anni, film d’esordio di Lisa Brühlmann, che tratta il tema del mutamento adolescenziale. La quindicenne Mia trasloca con i genitori alle porte di Zurigo. Da sempre, la ragazza si sente a disagio all’interno della famiglia così da trovarsi spesso a domandare alla madre se sia stata adottata, ma senza mai ricevere risposta. Mentre vive l’adolescenza in modo piuttosto selvaggio, il suo corpo comincia a mutare. All’inizio, si tratta di un cambiamento poco percettibile, ma con il passare del tempo si fa sempre più forte fino al punto da disorientarla completamente. Disperata, cerca di distrarsi con sesso e droghe, ma la natura segue il suo corso, trasformando Mia completamente.



Climax è un film di orrore psicologico, scritto e diretto da Gaspar Noé. Ée la storia di un gruppo di venti ballerini francesi che durante l’inverno del 1996 si riuniscono all’interno di un edificio isolato. La notte di prove si trasforma in un festino a base di sangria e LSD. I giovani, sempre più agitati e confusi, cominciano a essere pervasi da una ipnotica e progressiva follia.

Dallo scrittore-regista Jim Jarmusc arriva la commedia horror I morti non muoiono. Nella tranquilla cittadina di Centreville, qualcosa non va come dovrebbe. La luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno sa bene perché. Le notizie che circolano sono spaventose e gli scienziati sono preoccupati. Ma nessuno prevede la conseguenza più strana e più pericolosa che inizierà presto a tormentare Centerville: I morti non muoiono, escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, e gli abitanti della cittadina dovranno combattere per la loro sopravvivenza.

Il Grande Salto, il film di Giorgio Tirabassi, vede protagonisti i quarantenni Rufetto e Nello, due rapinatori maldestri che, dopo aver scontato quattro anni di carcere per un colpo andato male, vivono in un quartiere della periferia romana. I due non demordono e progettano una rapina che potrebbe dare una svolta alle loro vite mediocri. Riprendere in mano l’attività e soprattutto portarla a buon fine, però, non è per niente facile: si convincono, così, che il destino non sia dalla loro parte.

Maryam of Tyson – Cap I escape to Ephesus, film storico diretto da Fabio Corsaro, è il primo capitolo di una bilogia sulla vita di Maria, madre di Gesù. Racconta gli anni dopo la crocifissione di Quest’ultimo. Maria si trasferì ad Efeso con l’Apostolo Giovanni e dopo un’intensa vita contemplativa, venne assunta in cielo in corpo ed anima. Proprio ad Efeso la Madonna fu poi riconosciuta nel Concilio del 431 d.c. Madre di Dio Teotokos.

Shelter – Addio all’Eden è la storia di Pepsi, militante transessuale nata nel Sud delle Filippine in un’isola di fede musulmana. Dopo aver militato nel suo Paese d’origine con il Fronte di Liberazione Islamico Moro, Pepsi è costretta a fuggire dalla sua terra natìa per nascondere la propria omosessualità. Alla ricerca di un impiego stabile come badante, dopo aver lavorato per oltre dieci anni nella Libia di Gheddafi come infermiera, segue il flusso dei rifugiati, vivendo l’odissea dell’accoglienza in Europa. Sostenuto il colloquio per la richiesta del diritto d’asilo a Bologna, prosegue verso la Francia, affrontando varie difficoltà.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Soledad. É la storia di una giovane donna, Soledad Rosas, nata e cresciuta a Buenos Aires, che nel 1997, all’età di ventitrè anni, lascia l’Argentina per trasferirsi in Italia. Arrivata a Torino, va a vivere in una casa occupata, dove conosce Edoardo Massari e tra i due nasce un’intensa storia d’amore. La vita della coppia verrà sconvolta da un’accusa di terrorismo contro la costruzione della rete ferroviaria ad alta velocità, fino a che un anno dopo Soledad non verrà trovata impiccata.