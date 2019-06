Cosa fare a Teramo nel terzo weekend di giugno? Garrufo Stinc Festival, International pizza Festival e Finchè c’è birra c’è speranza



TERAMO – Musica e serate in disco al centro del terzo weekend di giugno a Teramo e Provincia, ma soprattutto tanti appuntamenti enogastronomici. Dal 14 al 16 a Garrufo di Sant’Omero è la volta del Garrufo Stinc Festival: stand gastronomici con stinco di maiale, accompagnato da patate o alla birra, wurstel con patate, hot dog, arrosticini, birra alla spina e artigianale e tanto altro. In piazza Martiri a Teramo arriva, invece, l’International Pizza Festival: per tre sere protagonisti saranno le migliori pizzerie d’Italia, 30 maestri pizzaioli e 10 selezionati operatori di Street Food. Negli stessi giorni a Tortoreto si svolge la decima edizione di Finchè c’è birra c’è speranza: stand gastronomici, birra artigianale, arrosticini, area bimbi e musica dal vivo.

“Fabrizio De André – Donne…Amori” è uno spettacolo, in programma a piazza sant’Anna a Teramo venerdì dalle ore, che si avvale della partecipazione dell’attore teramano Giuseppe Bisogno contornato dai ballerini del Laboratorio Danza Mousike, dai musicisti Alan di Liberatore, Matteo Freno e Lorenzo Finocchi, con la regia di Miriam De Berardis e le coreografie di Iolanda Romani. Vuole essere un omaggio per il ventennale della morte di un grande cantautore con un evento che vuole evidenziare la parola di un poeta che ha scandagliato l’umanità nella sua interezza. Ha cantato e scritto di donne, ha scolpito la loro forza, grandezza, dolcezza, la trasgressione e la fragilità. Poeta delle donne, ogni donna si riconosce un po’ in loro, Marinella, Nancy, Teresa, bocca di Rosa… entrate nella storia della musica, nella storia della poesia.

La movida teramana entra nel vivo. Manakara e Mito Dancing a Tortoreto, Gattopardo e Chalet Hawaii ad Alba Adriatica, Serenella e Novavita a Giulianova, Sunset Beach di Scerne di Pineto…le occasioni dove poter ballare cominciano ad essere davvero tante.

Eventi di più giorni

Venerdì 14 giugno

Fabrizio De André – Donne…Amori a Teramo

Parallele live al Des Artistes di Teramo

A Sant’Egidio alla Vibrata il tributo ai Queen dei regina Tribute band

Tequila and Montepulciano Band live a San Nicolò a Tordino

Wild Acoustic Trio live al Però di Notaresco

Silent Party a Teramo

Venerdì latino al Mito Dancing di Tortoreto

Opening Sunset Beach A Pineto

Si balla al Manakara a Tortoreto

Sabato 15 giugno 2019

Decimo Meridiano live a Campli

Salsa in Villa a Castellalto

Cena spettacolo con Roppopò a La cantina degli Antichi mestieri a Isola del Gran Sasso

Dlen Dlen Festival a Castilenti

Ivana Spagna live a Montorio al Vomano

Il tributo ai Queen a San Nicolò a Tordino

Direzioni parallele live a Leognano

Distretto 13 live a Cologna Paese

Vizi e Virtu del Cerasulo al Dejavu Drinkandfood di Sant’Egidio alla Vibrata

Al Mito Dancing di Tortoreto si balla con la Las Vegas Band

Il sabato del Gattopardo ad Alba Adriatica

Night of celebration al Copacabana International Disco Pub a Silvi marina

Tutti a 90 – Opening Party al Manakara

Domenica 16 giugno 2019

Opening La domenica latina

La domenica latina allo Chalet Hawaii ad Alba Adriatica

serata latina al serenella Beach a Giulianova

Show e dinner al Novavita Beach di Giulianova