Cosa fare a Pescara e provincia nel terzo weekend di giugno? In primo piano Pescara Food and Beer e Bollicine d’Abruzzo

PESCARA – Sono tantissimi gli appuntamenti al centro del terzo weekend di giugno a Pescara e provincia. Partiamo dagli eventi enogastronomici. Venerdì dalle ore 18 appuntamento con Pescara Food & Beer nel cuore di Pescara Vecchia, in via Corfinio. Vi si possono trovare sapori d’Abruzzo e degustazioni di birre che daranno modo si assaggiare tra le tante la Bitburger bionda, la Manabrea ambrata, la Grolsch e la St Benoit blanche. Ristorazione con menù pesce, pizza o carne ma anche street food. La serata sarà animata dagli spettacoli a cura degli artisti di strada ma anche dalla musica dal vivo dalle 22 con i Betobanda e il ritmo del brasile dal vivo. Sarà presente anche il dj set a cura di Vangelis. Sabato all’Aurum Bollicine D’Abruzzo, degustazione di oltre 50 spumanti d’Abruzzo con stand di prodotti tipici regionali con musica jazz dal vivo. Il ricavato andrà alla fondazione Onlus Oltre Le Parole.

Musica un po’ per tutti i gusti. Il 14 e 15 si svolgerà l’ottava edizione della rassegna Musica Sacra a Pescara. Due concerti che si terranno rispettivamente a Pescara Colli e Porta Nuova. L’evento è organizzato da Sinergie d’arte con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pescara e si avvale della collaborazione dell’Associazione Cori d’Abruzzo, Chorus Inside. Tra i live proposti, invece, dai locali segnaliamo quello di domenica sera all’Osteria della Musica di Cepagatti dove GianlucaVox e Matteo Ciavattella proporranno una scaletta con pezzi di due grandi artisti della musica italiana: Lucio Dalla e Francesco De Gregori. Si potranno ascoltare brani “Caruso”, “Piazza Grande”, “L’anno che verrà”, “Canzone”, “Attenti al lupo” per il primo e “Alice”, “Generale”, “Buonanotte fiorellino”, “Viva l’Italia”, “Rimmel” per il secondo.

Per le mostre, al 16 Civico a Pescara si può visitare “Il suono del limite“, la personale d’arte contemporanea di Arianna De Nicola a cura di Maila Buglioni. Che suono potrebbe avere il limite? Che forma potrebbe avere il labile rapporto d’incontro-scontro tra due entità? Partendo da questi quesiti la ricerca di Arianna De Nicola si propone di indagare le relazioni tra individui, affrontando il tema del limite sia come soglia di creazione sia come principio drammatico originario di una possibile rottura. L’interesse nei confronti delle variabili e verso la coesistenza della creazione e della distruzione danno origine ad un’indagine metaforica rispetto all’agire e alle relazioni umane, al comportamento, alle conseguenze. Eliminando tutto ciò che è superfluo, l’artista si concentra sulla poetica dell’incontro e dello scontro, senza nessuna prova, nè finale prestabilito. Una riflessione sulla trasformazione di tutte le cose, che si traduce in un agire senza ripetizioni che lascia al caso le alterazioni dei corpi in un sistema in stato di equilibrio instabile.

Per gli amanti del teatro sabato si chude la stagione del Teatro De Rentiis di Lettomanoppello con la messa in scena di Un Sarto per signora, liberamente ispirata all’opera di George Feydeau. Commedia brillante in tre atti, interpretata dalla compagnia teatrale “Piccolo Teatro della Verrerie” per la regia di Paolo Diodato.

Per gli amanti delle escursioni segnaliamo un percorso adatto a tutti e una traversata per persone un pochino più esperte. Il primo, con partenza da Caramanico terme, ad anello, condurrà nella gola scavata dal fiume attraverso il sentiero delle Scalelle: da lì si aprirà una vista spettacolare dall’alto della Valle sper poi proseguire fino al fiume, dove il suono rilassane dell’acqua accompagnerà facendo immergere in uno scenario da favola. La seconda é in quota lungo le creste del Massiccio del Morrone con partenza dal Passo San Leonardo.

Vediamo in sintesi i principali appuntamenti ricordando che nel nostro calendario degli eventi a Pescara è possibile trovare tutte le informazioni e i dettagli. Per la movida del fine settimana a Pescara vi ricordiamo che è presente una sezione apposita con tutti i dettagli del weekend; stesso discorso per i film in programmazione a Pescara.

