Eventi a L’Aquila: weekend dal 14 al 16 giugno

Tanti appuntamenti nell’aquilano nel terzo weekend di giugno. In evidenza lo Spring Food A Sulmona e il concerto di Rocco Hunt

L’AQUILA – Terzo fine settimana di giugno ricco di appuntamenti nell’aquilano, un po’ per tutti i gusti e per tutte le età. In Corso Ovidio, a Sulmona, da venerdì a domenica, si terrà il primo Spring Food. Saranno tre giorni durante i quali si potranno degustare tante prelibatezze: cartocci di pesce fritto, panino con la tagliata, arrosticini abruzzesi, fritto misto all’Ascolana, amburger di Chianina, crepes dolci e salate. Non mancheranno musica e spettacoli vari e divertimento per i più piccoli

A Celano, in occasione della Festa del Sacro Cuore, sabato salirà sul palco Rocco Hunt, rapper ventiquattrenni italiano, già vincitore in carriera del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo Nu juorno buono, del Premio Emanuele Luzzati e del Premio Assomusica.

Per le famiglie, domenica a l’Aquila terza edizione del Pifferaio Magico, la passeggiata musicale attraverso il centro storico per bambini, bambine e famiglie. Tutti i partecipanti verranno invitati a cantare, suonare strumenti musicali e danzare per farrisuonare la vie della città di arte.

Numerose, come sempre, le possibilità di trascorrere qualche ora all’aperto: tra queste ricordiamo la gita a cavallo nelle Valli di Scanno o nella Valle d’Arano, trekking con gli asini a Introdacqua, l’escursione da Santo Stefano di Sessanio a Rocca Calascio, a piedi o in ebike.

Per quanto riguarda invece le novità al cinema e la programmazione nelle sale d’Abruzzo vi rimandiamo alla sezione dedicata. I dettagli degli eventi che vi segnaliamo si possono visualizzare sul calendario degli eventi de L’Aquila e dintorni, in costante aggiornamento.

Eventi di più giorni

Parco del Sole in festa a L’Aquila

Spring Food a Sulmona

Il bello della musica a L’Aquila

International L’Aquila Tango Marathon

Venerdì 14 giugno



Il tributo a Rino Gaetano al Public Enemy a L’Aquila

Andrea Salini live al Why Not? a Carsoli

Il venerdì che non ti aspetti a Villa le Marine a L’Aquila

Sabato 15 giugno

Rocco Hunt in concerto a Celano

Franky Selector live al Garbage a Pratola Peligna

Si gioca a Il cervellone quiz al Wine Bar San Berardo a Pescina

Si balla al fragile di Avezzano

Domenica 16 giugno

Trekking con gli asini a Introdacqua

In e-bike sul Lago di Scanno

A cavallo nella Valle di Scanno

A cavallo nella Valle d’Arano

Il pifferaio magico a L’Aquila

Queen on fire live a Celano