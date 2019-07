In primo piano la Sagra della porchetta italica e gli altri appuntamenti enogastronomici e i concerti di Emozioni in musica

TERAMO – Cominciamo con la Festa della Birra a Teramo, in programma dal 1° al 4 presso il parco fluviale: oltre 50 birre artigianali, arrosticini, street food, panini, hamburger e musica tutte le sere. Proseguendo con gli eventi enogastronomici, dal 2 al 4 ad Aquilano, frazione del Comune di Tossicia, trentanovesima Sagra del timballo; negli stessi giorni a Colledara, in località Villa Petto, quarta Sagra dell’arrosticino abruzzese.

Nel Centro Storico di Castellalto quattordicesimo Festival delle birre; a Casoli d’Atri la Sagra degli spaghetti al pesto casolano, delle anguille e del baccalà. A Basciano cinquantaduesima edizione della Sagra del Prosciutto Abruzzese e Festival dell’ Organetto Du’bbotte: un connubio di gastronomia e folklore. A Torricella Sicura diciassettesima Sagra de li pizzond. Sagra della bruschetta a Tozzanella di Tossicia; a Torano Nuovo Sagra del Gusto, conosciuta anche come Sagra del vino, della salsiccia, dei maccheroni e del formaggio fritto, che quest’anno spegne le cinquanta candeline. A Isola del Gran Sasso Sagra dell’Arrosticino e del Formaggio Fritto. Dal 17 al 22 invece, appuntamento a Campli con la quarantottesima Sagra della porchetta italica, la più antica d’Abruzzo. A Colledoro diciottesima edizione della Sagra della mortadella alla brace.

Per gli appuntamenti musicali, in primo piano Emozioni in musica, la manifestazione dedicata alla produzione musicale degli anni Settanta e Ottanta, in programma a Roseto degli Abruzzi dal 5 all’8. Sul palco, in ordine cronologico, Drupi, Stadio, Enrico Ruggeri e Massimo Ranieri. Mercoledì 14 al Gattopardo di Alba Adriatica arriverà uno dei protagonisti assoluti della scena rap italiana: Gio Pequeno. Il 17 invece, ospiti della tredicesima edizione della Notte di Tottea saranno i Tiromancino.

Eventi Teramo Agosto 2019

1-4

Festival delle birre artigianali – Teramo

2-4

Sagra del timballo teramano – Aquilano – Tossicia

Sagra dell’arrosticino abruzzese – Villa Petto

5

Drupi – Roseto degli Abruzzi

5-11

Festival delle birre a Castellalto

6

Stadio – Roseto degli Abruzzi

7

Enrico Ruggeri – Roseto degli Abruzzi

8

Massimo Ranieri – Roseto degli Abruzzi

8-10

Sagra degli spaghetti al pesto casolano, anguilla e baccalà – Casoli d’Atri

9-12

Street Food – Roseto degli Abruzzi

9-12

Sagra de li pizzond – Santo Stefano Torricella Sicura

10-11

Sagra della bruschetta – Tossicia

11-14

14

Guè Pequeno – Alba Adriatica

12-17

Sagra del vino, della salsiccia, dei maccheroni e del formaggio fritto – Torano Nuovo

17

Tiromancino – Tottea

17-20

Sagra dell’Arrosticino e del Formaggio Fritto – Isola del Gran Sasso

17-22

Sagra della porchetta italica – Campli

21

Mortadella alla brace – Colledoro