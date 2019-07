Eventi Chieti Agosto 2019

In primo piano le sagre e il Blubar Festival con i concerti di Peppino di Capri, Sergio Caputo, Francesco Baccini e Roberto Vecchioni

CHIETI – Dopo il successo ottenuto nelle tappe abruzzesi di L’Aquila, Sulmona e San Salvo, Street Food Time approda sul lungomare Cordella a Vasto Marina dal 1° al 4. Venerdì 2 e sabato 3 a Santa Maria Imbaro torna l’appuntamento con Mangiando Sotto le Stelle “Stasera Pago io”, manifestazione che quest’anno spegne dieci candeline. Dal 3 al 4 a San Vito Chietino seconda edizione di Gustando il Medioevo, con stand gastronomici, artigiani, musici, falconeria, artisti di strada, teatro, pasti tradizionali accompagnati di calici del Re.

EVENTI AGOSTO 2019: Abruzzo – Pescara – L’Aquila – Teramo

Venerdì 9 a Fara San Martino, nel suggestivo borgo di Terravecchia, terza edizione di Borgo Stellato. Dal 9 all’11, nelle Notti di San Lorenzo, quelle in cui si osservano le stelle cadenti e si esprimono desideri, per gli abitanti di Pretoro e dintorni c’è un altro appuntamento importante: si tratta della Sagra itinerante lungo le vie del borgo. Dal 10 al 12 a Badia di Frisa torna l’appuntamento con una delle prime e più antiche sagre italiane: la Sagra bruschetta, prosciutto e melone. Dal 10 al 12 a Badia di Frisa torna l’appuntamento con una delle prime e più antiche sagre italiane: la Sagra bruschetta, prosciutto e melone. A Tufillo torna la Sagra dei Cavatelli, ad Atessa la Sagra delle polpette di capra.

Tanti gli appuntamenti musicali. Ad aprire il mese canoro saranno tre rassegne. A Francavilla al mare, in occasione dello Schock Wave Music Festival, saliranno sul palco il giorno 2 il rapper Rkomi e il 3 Ghemon. Venerdì 2 “Nonsolo Blues” porterà a Ortona il celebre pianista e compositore Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar per la migliore colonna sonora con “La Vita è Bella. Ancora a Francavilla al mare, per il Blu Bar Festival, si esibiranno domenica 8 Peppino di Capri e Sergio Caputo e lunedì 9 Francesco Baccini e Roberto Vecchioni.

Il giorno 7 Cristina D’Avena, accompagnata dalla band pescarese Bim Bum Bam, sarà a San Salvo, dove due giorni dopo arriveranno i Sud Sound System. Sempre venerdì 9 i Boombadash, protagonisti assieme a Loredana Berte nell’estate 2018, saranno invece a Vasto, dove il 12 si esibirà Renzo Arbore con l’Orchestra Italiana. Il 12 sarà anche il giorno in cui a Roccamontepiano ci sarà in concerto Danilo Sacco, la voce storica dei Nomadi. Il 13, in occasione della Notte Bianca, a Guardiagrele arriveranno i Subsonica per una tappa del loro Otto Tour.

Sabato 17 Luca Carboni sarà sul palco a Francavilla al mare. Il 19 a Montelapiano concerto gratuito di Pup e il 24 la PFM a San Salvo.

