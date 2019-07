Eventi L’Aquila agosto 2019

In primo piano la Perdonanza Celestiniana, le sagre e i concerti di Facchinetti, Battaglia, Grandi, Bennato e altri artisti

L’AQUILA – Si parte il 2 con la Summer Edition della Sagra del carciofo a Prezza mentre il giorno dopo al Castello di Capestrano arriva la Festa del Vino e del moscato. Il 4, in Piazza del Popolo a Pacentro, quattordicesima edizione della “Pecure allu cutture”. A Cesaproba, Sagra della pizza mentre a Fossa tradizionale appuntamento con la Festa della bistecca, giunta alla sua quarantunesima edizione.

EVENTI: Abruzzo – Pescara – Chieti – Teramo | Sagre – Concerti

Quarantesima Festa della montagna e sagra del prosciutto a Tornimparte, della trota a Capestrano, della polenta a Villa San Sebastiano. A Ferragosto a Gallo, frazione di Tagliacozzo, si svolge la Sagra della Salsiccia. A Picenze la Sagra degli Strozzapreti mentre a Forcelle di Tornimparte si rinnova l’appuntamento con la Festa del Contadino, giunta quest’anno alla quinta edizione. A Navelli quarantatreesima edizione della Sagra dei ceci e dello zafferano mentre a Cerchio arriva la prima edizione della Sagra della patata.

Per gli appuntamenti musicali. Roby Facchinetti sarà a Balsorano il 3 e a Barisciano il 15 per due tappe del suo tour Inseguendo la mia musica. Neri Marcorè e i Gnu Quartet porteranno il loro omaggio a Fabrizio de Andrè a Peltinium il 4, per la rassegna Paesaggi Sonori. La stessa sera i Matia Bazar saranno, invece, a Cavate di Sulmona. Il 5 si esibiranno I Cugini di Campagna mentre il 6 Vinicio Capossela sarà a Masse d’Albe per Festiv’Alba. Triplo appuntamento il giorno 16: a Pianola concerto dell’ex Pooh Dodi Battaglia (che il 24 replicherà a San Benedetto dei Marsi), a Balsorano di Giuliano Palma e aRivisondoli di Eugenio Bennato. Sabato 17 farà tappa a San Vincenzo Valle Roveto David Van Des Sfroos mentre il giorno dopo Irene Grandi sarà a Roccaraso con il suo Grandissimo Tour. Il 24 a Tornimparte saliranno sul palco i Bandabardò.

Ricordiamo che dal 23 al 29 agosto sarà di nuovo tempo di Perdonanza Celestiniana. Da 725 anni all’Aquila si racconta la storia di un grande Dono fatto da Papa Celestino V ai fedeli: la Perdonanza. È il primo Giubileo della storia, che ogni anno dai Vespri del 28 ai Vespri del 29 Agosto si rinnova con la concessione dell’indulgenza plenaria. Un evento che coniuga storia e spiritualità, cultura e turismo.

Eventi L’Aquila agosto 2019

2

Festa del carciofo – Prezza

3

Roby Facchinetti – Balsorano

Festa del vino e moscato – Capestrano

4

Vicoli in festa – Barisciano

Sagra della pecure allu cutture – Pacentro

Neri Marcorè e i Gnu Quartet – Peltinium

Matia Bazar – Cavate di Sulmona

5

I Cugini di campagna – Cesaproba

6

Vinicio Capossela – Massa d’Albe

7-9

Sagra della pizza – Cesaproba

9

Sagra dell’emigrante – Ridolfi

9-10

Sagra del vino – Vittorito

9-11

Sagra della bistecca – Fossa

Festa della montagna e sagra del prosciutto – Tornimparte

11

San Giovanni Vecchio in festa- San Giovanni in Valle Roveto

Sagra della trota – Capestrano

11-13

Festa degli gnocchi – Cese di Avezzano

12

Sagra della pizza – Balsorano

12-13

Sagra del porcino – Castelvecchio di Sante Marie

13-14

Sagra della polenta – Villa San Sebastiano

14-16

Festa medievale Terrae Pizculi – Pizzoli

15

Sagra della salsiccia – Tagliacozzo (AQ)

16

Eugenio Bennato – Rivisondoli

Dodi Battaglia – Pianola

Giuliano Palma – Balsorano Vecchio

17

Sapori in festa – Pettorano sul Gizio

David Van De Sfroos – San Vincenzo Valle Roveto

17-18

Sagra ceci e zafferano – Navelli

Sagra degli strozzapreti – Picenze

18

Irene Grandi – Roccaraso

23-29

Perdonanza Celestiniana

24

Sagra degli gnocchi – Opi

Danilo Sacco – Cese Avezzano

Bandabardò – Forcelle di Tornimparte

25

Dodi Battaglia – San Benedetto dei Marsi

29

Sagra della patata – Cerchio