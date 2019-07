Eventi Pescara Agosto 2019

In primo piano la Notte nell’Ilex, le sagre, lo show di Brignano e i concerti di Soler, Mannoia, Angi, Calcutta, Salmo, Carl Brave, Ron

PESCARA – Cominciamo subito con uno degli appuntamenti clou dell’estate pescarese. Dal 7 al 14 torna, infatti, nel borgo di Elice, in collaborazione con la Sagra della Mugnaia, prodotto tipico d’eccellenza della Vallata del Fino, la Notte nell’Ilex, attestata come una delle rievocazioni storiche più affascinanti d’Italia, alla sua edizione numero sedici. Otto giorni di giorni di festa medievale, quattrocento figuranti, trenta ambientazioni fedelmente ricostruite, quindici Compagnie di animazione medievale, venticinque spettacoli al giorno a programma e molto altro per tornare indietro di mille anni.

EVENTI AGOSTO: Abruzzo – Chieti – L’Aquila – Teramo

Per quanto riguarda gli eventi enogastronomici, a Farindola torna l’appuntamento con la Sagra del pecorino (dall’1 al 5) e con Pecorino e pecorini (dal 9 all’11). A Pianella, dal 2 all’8, undicesima edizione della Festa della Birra; ad Alanno Sagra del Borgo dal 9 all’11.

Tanti gli appuntamenti musicali. Per l’edizione 2019 di Zoo Music Fest, il primo festival indie, un’idea Ventidieci, Alhena Entertainment, M&P Company, al Porto Turistico di Pescara, arriveranno Salmo, l’8 Calcutta e il 10 Carl Brave. Alvaro Soler sarà in concerto martedì 6 alle ore 21 al Città Sant’Angelo Outlet Village per una tappa del suo nuovo tour. Venerdì 9 agosto al Teatro D’Annunzio di Pescara arriverà Fiorella Mannoia con il suo Personale Tour. Serata di Ferragosto al Teatro del Mare di Montesilvano all’insegna della musica anni ’80 con la partecipazione tra gli altri di Paolo Vallesi, Silvia Mezzanotte, Adriano Pappalardo e ancora Luisa Corna, Alan Sorrenti e dj Luca di Carlo. Ron sarà a Popoli per una tappa del suo Lucio il Tour. Il giorno 16 Riccardo Fogli sarà a Cepagatti per la Festa di San Rocco e Santa Lucia. Venerdì 23 Giordana Angi, seconda classificata nell’edizione 2019 di Amici, sarà in concerto al Teatro D’Annunzio di Pescara per presentare l’album di inediti, dal titolo “C A S A”.

Per il teatro Enrico Brignano sarà protagonista il 26 e 27 al Teatro D’Annunzio con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo inedito e imperdibile one-man-show che sfida e rincorre il tempo.

Eventi Pescara Agosto 2019

1-5

2-8

6

7-14

8

9

9-11

Pecorino e pecorini – Farindola

Sagra del Borgo – Alanno

10

15

I love music ’80 – Montesilvano

Ron – Popoli

16

Riccardo Fogli – Cepagatti

23

26-27