Le sagre di agosto 2019 in Abruzzo

Nel mese di agosto l’agenda è fitta di appuntamenti enogastronomici e di sagre tradizionali. Gli eventi da non perdere in Regione

Birra, street food, arrosticini, porchetta. Sono soltanto alcuni dei protagonisti dei molti appuntamenti nel programma che giorno dopo giorno si sta delineando con tutte le manifestazioni che si terranno nel mese di agosto nelle quattro province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. Vogliamo segnalarvene alcuni, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Dopo il successo ottenuto nelle tappe abruzzesi di L’Aquila, Sulmona e San Salo, Street Food Time approda nella splendida costa vastese, sul lungomare Cordella a Vasto Marina dal 1° al 4 e a Roseto degli Abruzzi il weekend successivo. Stilosi food truck giungeranno da ogni parte d’Italia e dal mondo per far gustare a tutti gli appassionati di cibo da strada di qualità centinaia di proposte culinarie diverse. Il tutto accompagnato da decine di birre rigorosamente artigianali e da musica dal vivo.

Continuando a parlare di birra, possiamo dire che è senza dubbio al centro degli appuntamenti del mese, sia per gli eventi ad essa dedicati sia perchè comunque non c’è sagra dove non ne scorrano fiumi ogni sera. Il Festival delle birre artigianali si terrà a Teramo dall’1° al 4 e a Castellalto dal 5 all’11. Dal 2 all’8 undicesima edizione della Festa della Birra a Pianella con standgastronomici con birre spillate a freddo e ogni musicalive delle cover band: dai JollyBlu ai Terza Corsia passando per Clocks, Queen Tribute Band e altre.

Dal 7 al 14 torna a Elice La Notte nell’Ilex in partnership con la Sagra della Mugnaia. Un evento che per la sedicesima volta coinvolgerà l’intero borgo medievale facendo rivivere l’esperienza di mille anni fa. Otto le giornate di festa nel centro storico con oltre figuranti ad animare le trenta ambientazioni fedelmente ricostruite e quindici compagnie di animazione medievale. A San Vito Chietino seconda edizione di Gustando il Medioevo, con espositori, artigiani, musici e danze dell’epoca.

A Campli, dal 17 al 22, appuntamento con la quarantottesima edizione della Sagra della porchetta. Levento sulla porchetta più antico d’Italia e la Sagra più antica d’Abruzzo vedrà, come di consueto, tanti maestri che si contenderanno il titolo di miglior porchetta dell’anno. Non solo gastronomia ma anche musica, cultura e divertimento.

E ancora nona edizione della Sagra del pecorino a Farindola, trentanovesima Sagra del timballo teramano ad Aquilano di Tossicia, terza Sagra dell’arrosticino e del formaggio fritto a Isola del Gran Sasso, trentaseiesima Sagra degli gnocchi a Opi e molto altro ancora per un agosto davvero speciale.

Calendario sagre in Abruzzo nel mese di agosto 2019

1-4

Street Food Time – Vasto (CH)

Festival delle birre artigianali – Teramo

1-5

Sagra del pecorino – Farindola (PE)

2-3

Mangiando sotto le stelle – Santa Maria Imbaro (CH)

2-4

Sagra del timballo teramano – Aquilano – Tossicia (TE)

2-8

3

Gustando il Medioevo – San Vito Chietino (CH)

5-11

Festival delle birre a Castellalto (TE)

7-14

Notte dell’Ilex e Sagra della mugnaia – Elice (PE)

9

Sagra del vino – Vittorito (AQ)

9-12

Street Food – Roseto degli Abruzzi (TE)

17

Sapori in festa – Pettorano sul Gizio (AQ)

17-20

Sagra dell’Arrosticino e del Formaggio Fritto – Isola del Gran Sasso (TE)

17-22

Sagra della porchetta italica – Campli (TE)

24

Sagra degli gnocchi – Opi (AQ)

Foto tratta dal sito Pasta alla Mugnaia di Elice: www.mugnaia.net