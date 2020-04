Coronavirus in Abruzzo, notizie e dati Regione dell’8 Aprile

Notizie sul Covid 19 in Abruzzo di mercoledì 8 aprile 2020: in attesa del nuovo bollettino +78 nuovi casi con 337 ricoverati, 67 in terapia intensiva

REGIONE – Nuova giornata con l’informazione di Abruzzonews sull’emergenza Coronavirus in Regione. Oggi, mercoledì 8 aprile 2020 andiamo a seguie le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale alla Sanità. Nella giornata di ieri aumento di 78 nuovi casi, su un totale di 683 tamponi analizzati (11.4 per cento di positivi sul totale): 337 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 67 in terapia intensiva mentre gli altri 1087 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Ricordiamo che nella giornata di ieri sono arrivate le prime mascherine acquistate dalla Regione (20mila FFP2 e 100mila chirurgiche). Dal portale sulla Sanità abruzzese è possibile trovare informazioni sulla ricetta medica Dematerializzata e le novità previste dall’emergenza Covid-19.

