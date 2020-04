Da Bergamo un aiuto all’Abruzzo nel ricordo di Ilaria

“Il sogno di Iaia” è una onlus nata anni fa per aiutare la bambina. Oggi con i fondi viene acquistato materiale per gli ospedali abruzzesi

CHIETI – La ASL Lanciano Vasto Chieti, attraverso il sito ufficiale, ci porta a conoscenza di una bella pagina di solidarietà e di amore per la vita. In questo giorni di emergenza per Coronavirus le raccolte fondi per sostenere ospedali e personale sanitario non si contano più. Ma questa ha un sapore particolare e ve la vogliamo raccontare.

Ilaria era una bambina che qualche anno si trovò ad avere bisogno di essere curata all’estero con protocolli innovativi. Purtoppo l’aggressività del male che l’aveva colpita non le consentì di sopravvivere. Oggi la mamma, ricordandosi di quanto la piccola fosse sensibile verso il prossimo e della mobilitazione popolare che ci fu per cercara di aiutarla, ha deciso di fare qualcosa per chi in questi giorni sta soffrendo.

Pur vivendo a Bergamo, flagellata dal Coronavirus, il cuore della famiglia di Ilaria batte per l’Abruzzo, e per Lanciano in particolare, città del suo papà, dove lei stessa tornava volentieri per le vacanze. Davanti all’emergenza che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario, ha donato 5 mila euro per l’acquisto di un respiratore per ll Covid Hospital di Atessa e 2 mila euro per dotare l’ospedale di Lanciano di una Cpap, un apparecchio che eroga aria e aiuta la respirazione.

La donazione porta il nome della Onlus “Il sogno di Iaia”, nata all’epoca per sostenere le cure della piccola, che poi i genitori hanno voluto tenere in attività per coltivare il desiderio della loro bambina: dare un aiuto a chi ha bisogno.

“Iaia ne sarebbe felice, lei che quando andava via dall’Abruzzo sentiva di aver fatto un pieno di energia”, ha dicharato la mamma.

In questo momento così drammatico Il sogno di Iaia è in prima linea per fronteggiare l’emergenza. Diverse le iniziative in corso destinate a più ospedali: Sulmona, L’Aquila, Castel di Sangro, Pescara, Atessa, Lanciano, Bergamo e Romano di Lombardia.

Le donazioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO OGLIO e SERIO

Iban: IT06 Z085 1452 9500 0000 0007 338 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SCRL

Iban: IT54 S083 2740 7500 0000 0001 500

Causale: Covid-19 Donazione